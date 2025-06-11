На Сочинском мясокомбинате объяснили ДНК свинины в колбасе «Мусульманская»

СОЧИ, 11 июн — РИА Новости. Название колбасы «Молочная мусульманская» Сочинского мясокомбината является маркетинговым, ДНК свинины могла попасть в продукт с оборудования, на котором могут оставаться макромолекулы, или с соседних продуктов на полке, сообщили в пресс-службе производителя после введения Россельхознадзором режима усиленного лабораторного контроля в отношении колбасной продукции компании.
Ранее федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщила, что ДНК свиньи было обнаружено в пробах вареной колбасы «Молочная мусульманская» от производителя АО «Сочинский мясокомбинат», собранной в одном из магазинов сети «Маяк» в Республике Северная Осетия-Алания. Во вторник Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении колбасной продукции АО «Сочинский мясокомбинат», и еще двух компаний: ОАО «Царицыно» и ООО Комбинат «Дубки».
«Название колбаса “Мусульманская” является исключительно маркетинговым. В процессе производства продукта остатки макромолекулы (ДНК свинины — ред.) на оборудовании для приготовления фарша, возможное несоблюдение товарного соседства продукции из разных видов мяса на полке», — говорится в сообщении предприятия.
Как сообщает Россельхознадзор, продукция сочинского производителя — вареная колбаса «Молочная Мусульманская» — должна содержать мясо птицы, а обнаруженное сырье, незаявленное производителем на маркировке, может использоваться с целью уменьшения себестоимости.
Лабораторный контроль, который ввел Россельхознадзор, предполагает изучение документации, забор образцов из различных партий для лабораторных исследований и осмотр предприятия, добавили в пресс-службе производителя. В случае повторного выявления ДНК свинины на предприятии, экспорт продукции будет приостановлен.