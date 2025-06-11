На Сочинском мясокомбинате объяснили ДНК свинины в колбасе «Мусульманская»

Ранее федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщила, что ДНК свиньи было обнаружено в пробах вареной колбасы «Молочная мусульманская» от производителя АО «Сочинский мясокомбинат», собранной в одном из магазинов сети «Маяк» в Республике Северная Осетия-Алания. Во вторник Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении колбасной продукции АО «Сочинский мясокомбинат», и еще двух компаний: ОАО «Царицыно» и ООО Комбинат «Дубки».