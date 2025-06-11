Число погибших мотоциклистов в ДТП в Москве снизилось на 42 процента

«Чтобы аварий с мотоциклистами становилось меньше, в 2021 году мы начали тестировать технологию фиксации отсутствия шлема у мотоциклиста и пассажира. А в 2023 году более 500 камер ЦОДД стали успешно выявлять это нарушение. Во многом благодаря этому с начала года количество погибших в авариях с мотоциклистами уменьшилось на 42% по сравнению с прошлым годом. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем повышать безопасность на дорогах и стремимся к нулевой смертности», — говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.