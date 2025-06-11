В Совфеде предложили повысить уголовную ответственность за изнасилование

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас в Telegram-канале предложил повысить уголовную ответственность за изнасилование.
В соответствии со статьей 131 Уголовного кодекса РФ, изнасилование влечет лишение свободы на срок до 6 лет, с отягчающими обстоятельствами — на срок до 20 лет.
«По моему мнению, уголовную ответственность за изнасилование нужно повышать, в ближайшее время начнём консультации по данному вопросу с Верховным Судом и правительством», — написал сенатор.
В комиссии по законопроектной деятельности обсуждается предложение Генеральной прокуратуры РФ о снижении возраста уголовной ответственности с 16 до 14 лет по некоторым составам преступлений, сообщила на заседании в Госдуме замминистра юстиции РФ Елена Ардабьева.