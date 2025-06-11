Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Совфеде предложили повысить уголовную ответственность за изнасилование

Сентор Клишас предложил повысить уголовную ответственность за изнасилование.

Как создавалась новая Россия
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас в Telegram-канале предложил повысить уголовную ответственность за изнасилование.

В соответствии со статьей 131 Уголовного кодекса РФ, изнасилование влечет лишение свободы на срок до 6 лет, с отягчающими обстоятельствами — на срок до 20 лет.

«По моему мнению, уголовную ответственность за изнасилование нужно повышать, в ближайшее время начнём консультации по данному вопросу с Верховным Судом и правительством», — написал сенатор.

В комиссии по законопроектной деятельности обсуждается предложение Генеральной прокуратуры РФ о снижении возраста уголовной ответственности с 16 до 14 лет по некоторым составам преступлений, сообщила на заседании в Госдуме замминистра юстиции РФ Елена Ардабьева.