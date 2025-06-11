Ветеран СВО из Дагестана посвятил жизнь спасению животных

Но Хаскил — человек многогранный. Он также профессионально занимается ММА, пишет проникновенные стихи о войне, друзьях и любви и не оставляет тренировки, несмотря на ранение. В соцсетях парень регулярно публикует просьбы о помощи для своего приюта. По словам мужчины, эти животные стали моей семьей. Они, как и я, прошли через боль, но заслуживают шанса на жизнь.