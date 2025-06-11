Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ветеран СВО из Дагестана посвятил жизнь спасению животных

Боец с большим сердцем: как ветеран создал приют для животных-инвалидов.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Хаскил Амирханов из Буйнакска прошел через горнило специальной военной операции, но свою главную битву начал уже дома. Вернувшись с фронта с ранением, бывший санитар не смог остаться в стороне от чужой боли — теперь он спасает животных, которым больше некому помочь. Об этом рассказали наши коллеги из КП-Северный Кавказ.

— У меня 23 больные кошки. Без лап, без половины головы, с онкологией. Я сам ухаживаю за ними, потому что люблю их, — просто говорит Хаскил.

Его необычный путь начался с одной будки для бездомной собаки. Сегодня в приюте ветерана десятки кошек и собак с тяжелыми травмами, животные-инвалиды, кормящие кошки с приемными котятами.

— Я не мог пройти мимо. Сначала возил каждого в клинику, потом понял — нужно что-то большее, — объясняет зоозащитник, получивший статус общественного инспектора Росприроднадзора.

Но Хаскил — человек многогранный. Он также профессионально занимается ММА, пишет проникновенные стихи о войне, друзьях и любви и не оставляет тренировки, несмотря на ранение. В соцсетях парень регулярно публикует просьбы о помощи для своего приюта. По словам мужчины, эти животные стали моей семьей. Они, как и я, прошли через боль, но заслуживают шанса на жизнь.

Подпишись на нас в Telegram.