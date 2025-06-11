Ветеран СВО из Дагестана посвятил жизнь спасению животных

Хаскил Амирханов из Буйнакска прошел через горнило специальной военной операции, но свою главную битву начал уже дома. Вернувшись с фронта с ранением, бывший санитар не смог остаться в стороне от чужой боли — теперь он спасает животных, которым больше некому помочь. Об этом рассказали наши коллеги из КП-Северный Кавказ.
— У меня 23 больные кошки. Без лап, без половины головы, с онкологией. Я сам ухаживаю за ними, потому что люблю их, — просто говорит Хаскил.
Его необычный путь начался с одной будки для бездомной собаки. Сегодня в приюте ветерана десятки кошек и собак с тяжелыми травмами, животные-инвалиды, кормящие кошки с приемными котятами.
— Я не мог пройти мимо. Сначала возил каждого в клинику, потом понял — нужно что-то большее, — объясняет зоозащитник, получивший статус общественного инспектора Росприроднадзора.
Но Хаскил — человек многогранный. Он также профессионально занимается ММА, пишет проникновенные стихи о войне, друзьях и любви и не оставляет тренировки, несмотря на ранение. В соцсетях парень регулярно публикует просьбы о помощи для своего приюта. По словам мужчины, эти животные стали моей семьей. Они, как и я, прошли через боль, но заслуживают шанса на жизнь.
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