Опять движение транспорта меняется: В Кишинёве вновь перекрывают улицу — рассказываем какую и на сколько

С 12 по 14 июня с 23:00 до 05:40 будет приостановлено движение по улице Константина Стере, на участке между улицами Михаила Когэлничану и Алексея Шусева.
Мера принята в связи с необходимостью проведения работ по восстановлению асфальтового покрытия на улице Константина Стере.
Также в период с 11 июня по 10 июля будет приостановлено движение по улице 31 августа 1989 г. в г. Сынжера в связи с необходимостью проведения работ по восстановлению улицы.
На время проведения работ автобусы № 18, 18А, 18 В и № 44 будет ходить следующим образом:
№ 18.
Улица Виилор — улица Кишинэулуй — улица Миорица — улица Ишновэц — улица Шляхул Пугоюлуй — улица 31 Августа 1989 года и далее по установленному маршруту.
В обратном направлении: улица Алексея Матеевича — улица 31 августа 1989 года — проспект Штефана чел Маре — улица Кишинэулуй и далее по установленному маршруту.
№ 18А.
Улица Виилор — улица Кишинэулуй — улица Миорица (конечная станция) и далее по установленному маршруту.
№ 18 В.
Улица Виилор — улица Кишинэулуй — улица Миорица и далее по установленному маршруту.
№ 44.
Улица Виилор — улица Кишинэулуй — улица Миорица — улица Ишновэц — улица Шляхул Пухойулуй — улица 31 августа 1989 года и далее по установленному маршруту.
В обратном направлении: улица Алексея Матеевича — улица 31 августа 1989 года — проспект Штефана чел Маре — улица Кишинэулуй и далее по установленному маршруту.