Новым министром внутренних дел Башкирии стал Александр Воронежский

Александр Валерьевич Воронежский родился 4 августа 1975 года в Казахской ССР. Окончил Алма-Атинское высшее военное пограничное командное училище имени Дзержинского и Тверской институт экологии и права. Начинал службу в пограничных войсках Казахстана, с 2001-го работал в российских правоохранительных органах. Занимал руководящие должности в МВД Курганской и Свердловской областей. Награжден медалями МВД «За отличие в службе» и «За боевое содружество».