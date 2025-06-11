Новым министром внутренних дел Башкирии стал Александр Воронежский

Сегодня, 11 июня, на совещании МВД России глава ведомства Владимир Колокольцев представил нового руководителя башкирского отделения — генерала-майора полиции Александра Воронежского. Об этом рассказала пресс-служба администрации главы республики.
Колокольцев выразил уверенность в том, что Воронежский успешно справится с возложенными на него обязанностями, и пожелал ему продуктивной работы на новом посту.
Глава Башкирии Радий Хабиров, в свою очередь, подчеркнул значимость взаимодействия с правоохранительными органами и заверил в поддержке со стороны руководства республики.
Александр Воронежский поблагодарил за доверие и пообещал организовать работу ведомства с учетом оперативной обстановки в регионе.
Александр Валерьевич Воронежский родился 4 августа 1975 года в Казахской ССР. Окончил Алма-Атинское высшее военное пограничное командное училище имени Дзержинского и Тверской институт экологии и права. Начинал службу в пограничных войсках Казахстана, с 2001-го работал в российских правоохранительных органах. Занимал руководящие должности в МВД Курганской и Свердловской областей. Награжден медалями МВД «За отличие в службе» и «За боевое содружество».
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