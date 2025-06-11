В Госдуме оценили идею создания квот для трудоустройства участников СВО

«Я, безусловно, поддерживаю саму идею Ассоциации “АВАНТИ” по введению квот для предприятий по трудоустройству участников СВО, но при этом хочу подчеркнуть, что реализация данной инициативы должна быть крайне взвешенной и аккуратной. Наша общая задача — не просто декларировать принципы, а создать устойчивую систему, которая будет работать на благо страны, бизнеса и граждан, не допуская перекосов и дискредитирующих практик», — отметил парламентарий.