Президент Курчатовского института станет советником гендира «Роскосмоса»

В «Роскосмосе» назвали Ковальчука ведущим ученым в области рентгеновской физики, кристаллографии и нанодиагностики. Курчатовский институт, который он возглавляет с 2005 года, именно под его руководством первым в России получил статус Национального исследовательского центра.