Президент Курчатовского института станет советником гендира «Роскосмоса»

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук станет советником гендиректора «Роскосмоса» по развитию проекта «Космический атом», сообщила в среду госкорпорация.
«Президент НИЦ “Курчатовский институт” Михаил Ковальчук станет советником генерального директора госкорпорации “Роскосмос” Дмитрия Баканова по вопросам реализации и координации федерального проекта “Космический атом” (входит в национальный проект “Развитие космической деятельности Российской Федерации”)», — говорится в сообщении.
В «Роскосмосе» назвали Ковальчука ведущим ученым в области рентгеновской физики, кристаллографии и нанодиагностики. Курчатовский институт, который он возглавляет с 2005 года, именно под его руководством первым в России получил статус Национального исследовательского центра.
Ковальчук является научным руководителем целого ряда национальных программ развития, в том числе комплексной программы «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в РФ на период до 2030».
По его инициативе и при непосредственном участии сформирована научная программа развития междисциплинарных научных исследований на установках класса «мегасайенс», разработана концепция НБИКС-природоподобных технологий.
Ковальчук доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук.