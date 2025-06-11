Структурировали сроки, усилили информирование. Что изменится в приеме детей в 1-й класс

Прием детей в первые классы — это важный этап как для самих школьников, так и для их родителей. Этот процесс не только открывает двери в мир знаний, но и формирует первые социальные связи, развивает навыки общения и адаптации к новой среде. А начинается он с подачи документов в учреждение образования. Иногда для комфортного и успешного старта своего ребенка родители, руководствуясь различными факторами, выбирают школу или гимназию не по прописке. Что нужно знать тем, у кого в семье растет будущий первоклассник, корреспонденту БЕЛТА рассказала главный специалист главного управления общего среднего и дошкольного образования управление общего среднего образования Ольга Кондрашкина.
— Ольга Михайловна, что изменилось в процедуре приема детей в 1-е классы?
— Изменений нет, в этом году сохранились общие подходы к организации приема детей в 1-е классы белорусских учреждений общего среднего образования. Но мы разработали алгоритм, где структурировали сроки этапов этого процесса, выстроили их в логической последовательности, а также усилили информирование законных представителей будущих первоклассников. Министерством образования приняты дополнительные меры, направленные на ясность и открытость приема детей в 1-е классы школ и гимназий страны. Особое внимание обращено на создание комфортной и доброжелательной атмосферы при приеме документов, исключение формализма и проявление тактичности к законным представителям. Созданы все условия для удобной подачи документов, обеспечено наличие необходимой информации, организованы консультации по возникающим вопросам.
Учредители школ и гимназий до 1 апреля этого года (при необходимости) пересмотрели микрорайоны, закрепленные за учреждениями общего среднего образования, до 5 апреля они разместили эту информацию на своих официальных сайтах. До 10 апреля там появился раздел «Организация приема в 1-е классы» с указанием номеров телефонов и графика работы горячих линий, там же размещена информация о закрепленном за конкретным учреждением образования микрорайоне, о контрольных цифрах приема, о сроках приема документов для зачисления в 1-е классы детей, как проживающих в микрорайоне школы, так и не проживающих.
Появилась в разделе и мониторинговая таблица, которая до окончания приема документов от родителей будущих первоклассников будет заполняться ежедневно. В ней будет видна контрольная цифра приема, например, готовы принять 30 детей, далее будет указано, сколько документов детей, проживающих в микрорайоне, подано на конкретное число, допустим 15, станет понятно, что осталось 15 свободных мест. Эти цифры будут все время меняться. Каждый родитель сможет иметь оперативную информацию о ходе приема в 1-й класс. Таблица поможет родителям не тратить время в ожидании, если они заметят большое количество поданных документов на свободные места. В таком случае они могут не ждать августа, когда происходит зачисление на оставшиеся места, а подать заявление в другое учреждение образования.
Дети, проживающие в микрорайоне учреждения образования, имеют преимущественное право при поступлении в 1-й класс. Случаи отказа в приеме такого ребенка встречаются крайне редко. Каждые полгода проводится анализ данных о детях, проживающих на территории прикрепленного микрорайона, на основе которого формируются контрольные цифры приема в образовательные учреждения. Если в учреждении остаются свободные места, на них могут быть приняты дети независимо от места жительства.
— Какие установлены сроки для подачи документов в 1-е классы для разных категорий поступающих в этом году?
— Прием документов для зачисления в 1-е классы учреждений образования детей, проживающих по микрорайону, осуществляется с 12 июня по 15 августа. При наличии свободных мест документы детей, не проживающих в прикрепленном микрорайоне, могут быть поданы с 16 августа по 28 августа. Родители детей «своего» микрорайона подают заявление на имя директора школы, медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка и свидетельство о рождении.
В целях обеспечения единых подходов при приеме детей, не проживающих в прикрепленном микрорайоне, на свободные места установлен следующий порядок: руководителем учреждения образования, либо лицом, исполняющим его обязанности, в период с 12 июня по 15 августа принимаются заявления на свободные места во время приема граждан от родителей этих детей. Остальные документы, если будет принято положительное решение о принятии ребенка в школу, приносятся в августе. Поданные заявления регистрируются в специальной книге, и при наличии свободных мест после приема документов от родителей детей из «своего» микрорайона с 16 по 28 августа будут приниматься документы от родителей детей из «чужого» микрорайона. Причем прием таких детей на свободные места в школы и гимназии проходит в порядке очередности регистрации заявлений от их законных представителей.
— Хватит ли мест в 1-х классах?
— Не было ни одного случая, когда ребенка не приняли бы в школу. Абсолютно всем мест в школах и гимназиях хватит, поэтому беспокоится не стоит. В Беларуси все дети учтены, все попадут в школу. Приемная кампания должна проходить спокойно.
Также стоит помнить, что при приеме в 1-е классы никакие собеседования по проверке умений и знаний детей не проводятся, нет никакого анкетирования. Нужно просто подать документы и привести ребенка в школу, где он будет обучаться по программе учреждения общего среднего образования.
— С какими вопросами звонят на горячую линию?
— Спрашивают, можно ли подать заявления в несколько учреждений образования. Да, но лучше определиться с учреждением заранее и мониторить ситуацию. Так что никаких нововведений в законодательных актах по приему в 1-е классы в этом году не произошло. А изменения можно характеризовать просто открытой информационной кампанией для родителей будущих первоклассников.
Светлана ПЕКАРЬ,
БЕЛТА. -0-