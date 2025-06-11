Структурировали сроки, усилили информирование. Что изменится в приеме детей в 1-й класс

Появилась в разделе и мониторинговая таблица, которая до окончания приема документов от родителей будущих первоклассников будет заполняться ежедневно. В ней будет видна контрольная цифра приема, например, готовы принять 30 детей, далее будет указано, сколько документов детей, проживающих в микрорайоне, подано на конкретное число, допустим 15, станет понятно, что осталось 15 свободных мест. Эти цифры будут все время меняться. Каждый родитель сможет иметь оперативную информацию о ходе приема в 1-й класс. Таблица поможет родителям не тратить время в ожидании, если они заметят большое количество поданных документов на свободные места. В таком случае они могут не ждать августа, когда происходит зачисление на оставшиеся места, а подать заявление в другое учреждение образования.