Минюст: обращаться за получением аттестата риелтора желающие с любым высшим образованием могут с 16 июня

Увеличены сроки для приобретения агентами статуса риелтора. И в целом во взаимодействии с риелторскими организациями оптимизирована процедура сдачи экзамена. В частности, до одного месяца сокращен срок повторной подачи уведомления о сдаче экзамена для получения свидетельства об аттестации риелтора лицами, не сдавшими экзамен. Ранее такой срок составлял шесть месяцев. Эти изменения предоставляют возможность сдачи экзамена как можно большему кругу лиц и способствуют увеличению количества квалифицированных специалистов в сфере недвижимости.