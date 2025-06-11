Минюст: обращаться за получением аттестата риелтора желающие с любым высшим образованием могут с 16 июня

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси предоставлено право большему количеству желающих получить аттестат риелтора. Это предусмотрено законом «О риелторской деятельности», сообщил журналистам заместитель министра юстиции Николай Старовойтов, передает корреспондент БЕЛТА.
Как оценило норму о создании Палаты риелторов профессиональное сообщество, рассказали в Минюсте Агентов по операциям с недвижимостью не будет — оказывать услуги смогут только риелторы.
«По предложениям риелторского сообщества в законе нашли свое отражение такие нормы, как отмена требования о наличии у претендента на получение аттестата риелтора высшего профильного образования, что позволит получить доступ к профессии более широкому кругу лиц. Риелтором может стать любое лицо с высшим образованием. В то же время, поскольку оказание услуг требует соответствующих знаний, сохраняется требование к прохождению претендентом соответствующего обучения», — сказал Николай Старовойтов.
Предусмотрена возможность продолжить оказывать риелторские услуги, перейдя в статус риелтора, для тех агентов, которые длительное время работают в риелторских организациях, но сейчас из-за отсутствия высшего образования не могут претендовать на получение аттестата риелтора.
Увеличены сроки для приобретения агентами статуса риелтора. И в целом во взаимодействии с риелторскими организациями оптимизирована процедура сдачи экзамена. В частности, до одного месяца сокращен срок повторной подачи уведомления о сдаче экзамена для получения свидетельства об аттестации риелтора лицами, не сдавшими экзамен. Ранее такой срок составлял шесть месяцев. Эти изменения предоставляют возможность сдачи экзамена как можно большему кругу лиц и способствуют увеличению количества квалифицированных специалистов в сфере недвижимости.
Кроме того, усовершенствована программа подготовки к сдаче аттестационного экзамена. Исключены вопросы, с которыми специалисты рынка недвижимости практически не сталкиваются в повседневной работе. При этом программа дополнена актуальными на сегодня вопросами налогообложения, ипотеки и так далее. Разделы программы максимально детализированы, что позволит качественно улучшить процесс подготовки и сдачи экзамена.
Закон вступает в силу поэтапно. Основные положения, в том числе предусматривающее упразднение института агентов по операциям с недвижимостью, вступают в силу 16 мая 2026 года, т.е. через год. Создание Палаты риелторов станет возможным с 16 апреля 2026 года. А с 16 июня текущего года вступают в силу лишь нормы, предоставляющие агентам возможность перейти в статус риелтора.
«Так, уже со следующей недели заработают нормы, предусматривающие право обращаться за получением аттестата риелтора лицам с любым высшим образованием, а также лицам, имеющим среднее специальное образование и стаж работы агентом не менее трех лет», — пояснил замминистра. -0-