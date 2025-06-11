Ветеран здравоохранения из Гомеля: главное правило медработника — любить пациентов

По признанию Светланы Левчуговой, свой профессиональный путь она выбрала сознательно. «Однажды, много лет назад, в момент, когда мне пришлось обратиться за медицинской помощью в участковую больницу к врачу-терапевту, я была очень впечатлена и поняла, насколько это благородная профессия. И решила связать свою жизнь с медициной. Всегда хотела и старалась делать добро, и в настоящее время продолжаю это делать», — рассказала о своем профессиональном выборе она.