Ветеран здравоохранения из Гомеля: главное правило медработника — любить пациентов

11 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. «Надо любить пациентов» — так сформулировала главное правило работы людей в белых халатах ветеран здравоохранения Галина Матвеевская в беседе с корреспондентом БЕЛТА на областной церемонии чествования медработников в Гомеле.
Они посвятили жизнь особой миссии. В Гомеле чествовали медработников области.
Медицине Галина Петровна, которая в следующем году отметит свое 80-летие, посвятила 42 года. «Половину (профессиональной. — Прим. БЕЛТА) жизни трудилась в лечебной сети, а вторую половину — в гигиенической сфере», — уточнила ветеран.
«Я по жизни — пионер. Мне в жизни приходится очень часто быть первой, многое начинать, открывать и прочее», — рассказала о себе Галина Матвеевская.
Она пояснила, что стояла у истоков создания санатория нефтяников, ветеранской организации здравоохранения области, была первым преподавателем учебной дисциплины «Общая гигиена» в Гомельском (на то время) мединституте — во время формирования кафедры общей гигиены.
По признанию Галины Матвеевской, главное правило людей в белых халатах она за годы своего профессионального пути сформулировала следующим образом: надо любить пациентов, больных. «Для меня это главное. Например, больные, которых я лечила, всегда ждали обхода. Мои коллеги удивлялись, почему обходы длились долго. А я пациентам все рассказывала, объясняла, как себя вести. Надо любить больных, отдавать им душу и стараться работать не по шаблону. Ведь у каждого больного своя история, свой букет заболеваний», — подчеркнула собеседница.
В числе основных качеств, которые должны быть присущи людям в белых халатах, доброту, сострадание, отзывчивость, стремление помогать людям назвала и помощник врача-эпидемиолога Октябрьского районного центра гигиены и эпидемиологии Светлана Левчугова. Она работает в отрасли здравоохранения уже 37 лет и сегодня на торжестве была удостоена Почетной грамоты областного совета депутатов.
По признанию Светланы Левчуговой, свой профессиональный путь она выбрала сознательно. «Однажды, много лет назад, в момент, когда мне пришлось обратиться за медицинской помощью в участковую больницу к врачу-терапевту, я была очень впечатлена и поняла, насколько это благородная профессия. И решила связать свою жизнь с медициной. Всегда хотела и старалась делать добро, и в настоящее время продолжаю это делать», — рассказала о своем профессиональном выборе она.
«Медицина развивается, не стоит на месте, и сейчас сколько новых технологий. Можно обследоваться на самом высоком уровне. К тому же у нас медицина доступная, оказание помощи — на должном уровне. И мы все это должны беречь и ценить», — подчеркнула помощник врача-эпидемиолога. В канун профессионального праздника она пожелала всем коллегам, всем жителям региона здоровья, удачи, мирного неба.
На торжестве слова искренней признательности прозвучали в адрес представителей медицинских учреждений области — врачей, медсестер, младшего медицинского персонала, ветеранов отрасли, трудовых династий. За значительный вклад в развитие здравоохранения и оказание жителям региона медицинской помощи лучшим из лучших вручили заслуженные награды. -0-
Фото Сергея Холодилина.