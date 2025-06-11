В «Сириусе» научили Т-лимфоциты уничтожать раковые клетки

«Мы показали, что временная перепрограммировка иммунных клеток с помощью мРНК помогает им быстрее и эффективнее уничтожать раковые клетки. Теперь мы планируем проверить, как этот метод работает в организме человека, а не только в пробирке. Если все пройдет успешно, это может стать важным шагом в лечении рака — более точным и подходящим каждому пациенту индивидуально», — рассказал ведущий научный сотрудник направления «Медицинская биотехнология» Максим Баранов, которого цитирует пресс-служба.