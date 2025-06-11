Диагональный Николай Зубов стал игроком волейбольной «Нову»

Местный клуб подписал контракт с 22-летним экс-игроком МГТУ.
В прошлом сезоне Николай Зубов стал 12-м в списке бомбардиров Суперлиги. Всего сыграл в 83 партиях и заработал 302 результативных балла. Реализация достигла отметки в 47%. Плюс 21 блок и 16 эйсов.
Недавно писали, что связующий «Новы» Никола Йовович поучаствует в волейбольной Лиге наций за сборную Сербии (12+).
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