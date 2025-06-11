Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области экс-пристава обвиняют в посредничестве и мошенничестве

Экс-пристав из Ростовской области попала под суд за взятку в четыре миллиона.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении экс-пристава из Мясниковского района Ростовской области. Женщина обвиняется в посредничестве и мошенничестве. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области.

По данным следствия, в 2023 году обвиняемая стала посредником в коррупционной схеме, получив более четырех миллионов рублей за «решение вопроса» о назначении своего знакомого на вакантную должность. Из этой суммы миллион рублей она забрала себе. Остальные деньги передала другому посреднику. Когда об этом узнали правоохранители, то в отношении нее завели дело.

Сейчас обвиняемая находится под стражей. Дело направлено в суд.

Подпишись на нас в Telegram.