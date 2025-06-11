В Ростовской области экс-пристава обвиняют в посредничестве и мошенничестве

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении экс-пристава из Мясниковского района Ростовской области. Женщина обвиняется в посредничестве и мошенничестве. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области.
По данным следствия, в 2023 году обвиняемая стала посредником в коррупционной схеме, получив более четырех миллионов рублей за «решение вопроса» о назначении своего знакомого на вакантную должность. Из этой суммы миллион рублей она забрала себе. Остальные деньги передала другому посреднику. Когда об этом узнали правоохранители, то в отношении нее завели дело.
Сейчас обвиняемая находится под стражей. Дело направлено в суд.
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