В Ростовской области экс-пристава обвиняют в посредничестве и мошенничестве

По данным следствия, в 2023 году обвиняемая стала посредником в коррупционной схеме, получив более четырех миллионов рублей за «решение вопроса» о назначении своего знакомого на вакантную должность. Из этой суммы миллион рублей она забрала себе. Остальные деньги передала другому посреднику. Когда об этом узнали правоохранители, то в отношении нее завели дело.