Три дня идут поиски пропавшего 65-летнего жителя Башкирии

В Башкирии разыскивают 65-летнего Фаниля Кашапова. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».
Как сообщают волонтеры, местонахождение мужчины неизвестно уже три дня, 8 июня он ушел из дома в деревне Казаяк-Хуснуллино Иглинского района и до сих пор не вернулся обратно. Приметы пропавшего: его рост — 168 сантиметров, у него среднее телосложение, седые волосы и карие глаза. Был одет в темно-зеленый камуфляжный костюм, зелено-коричневую футболку, серое трико и темные сапоги.
Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.
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