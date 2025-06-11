Три дня идут поиски пропавшего 65-летнего жителя Башкирии

Как сообщают волонтеры, местонахождение мужчины неизвестно уже три дня, 8 июня он ушел из дома в деревне Казаяк-Хуснуллино Иглинского района и до сих пор не вернулся обратно. Приметы пропавшего: его рост — 168 сантиметров, у него среднее телосложение, седые волосы и карие глаза. Был одет в темно-зеленый камуфляжный костюм, зелено-коричневую футболку, серое трико и темные сапоги.