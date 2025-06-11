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Пермякам напоминают о правилах посещения праздничных мероприятий

Сегодня, 11 июня, в 23:00 в Перми в сквере им.

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Сегодня, 11 июня, в 23:00 в Перми в сквере им. Татищева пройдут мероприятия, посвящённые встрече Дня города. Завтра в 12:00 на главной сцене на городской эспланаде начнется концертная программа, посвящённая Дню города.

Общественную безопасность во время праздничных мероприятий будут обеспечивать сотрудники полиции, Росгвардии и частных охранных предприятий. Будут дежурить бригады скорой медицинской помощи. Экипажи МКУ «Пермская городская служба спасения» тоже будут работать в местах проведения массовых мероприятий: на городской эспланаде с 11:00 до окончания программы, на набережной Камы — с 14:00 до завершения праздничного фейерверка.

На всех праздничных площадках будут стационарные металлодетекторы, столы для осмотра ручной клади, металлические ограждения. Штендеры с правилами поведения зрителей и участников городских мероприятий будут установлены перед входными группами в местах проведения мероприятий.

Пермякам и гостям города также рекомендуют пользоваться для передвижения по городу общественным транспортом, а не личной машиной или средствами индивидуальной мобильности.