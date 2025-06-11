Пермякам напоминают о правилах посещения праздничных мероприятий

Общественную безопасность во время праздничных мероприятий будут обеспечивать сотрудники полиции, Росгвардии и частных охранных предприятий. Будут дежурить бригады скорой медицинской помощи. Экипажи МКУ «Пермская городская служба спасения» тоже будут работать в местах проведения массовых мероприятий: на городской эспланаде с 11:00 до окончания программы, на набережной Камы — с 14:00 до завершения праздничного фейерверка.