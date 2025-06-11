Прикамца обвиняют в незаконной рубке лесных насаждений

В Чусовом завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в незаконной рубке лесных насаждений, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
В феврале в дежурную часть полиции поступило сообщение от представителя Чусовского лесничества: при обходе в районе пос. Центральный он обнаружил незаконную рубку деревьев.
Прибыв на место преступления, стражи порядка застали там мужчину, у которого при себе были бензопила, колун и топор, а рядом стояли сани, заполненные чурками деревьев. Полицейские задержали предполагаемого виновника, на допросе он дал признательные показания.
Установлено, что фигурант незаконно спилил 28 елей, ольх и берез. В результате лесному фонду причинен материальный ущерб на сумму более 40 тысяч рублей.
Теперь уголовное дело передано на рассмотрение в суд.