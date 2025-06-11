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Прикамца обвиняют в незаконной рубке лесных насаждений

В Чусовом завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего местного жителя.

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В Чусовом завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в незаконной рубке лесных насаждений, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

В феврале в дежурную часть полиции поступило сообщение от представителя Чусовского лесничества: при обходе в районе пос. Центральный он обнаружил незаконную рубку деревьев.

Прибыв на место преступления, стражи порядка застали там мужчину, у которого при себе были бензопила, колун и топор, а рядом стояли сани, заполненные чурками деревьев. Полицейские задержали предполагаемого виновника, на допросе он дал признательные показания.

Установлено, что фигурант незаконно спилил 28 елей, ольх и берез. В результате лесному фонду причинен материальный ущерб на сумму более 40 тысяч рублей.

Теперь уголовное дело передано на рассмотрение в суд.