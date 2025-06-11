Медведя заметили вблизи одной из деревень Кобринского района

О бродившем в окрестностях медведе в Тевельский сельсовет сообщил кобринчанин Александр Григорик. Мужчина в начале июня приехал в Славное, чтобы покосить на даче траву. После шести часов вечера у него закончилась леска для триммера и он отлучился на некоторое время. Когда вернулся за хозяйственные постройки, в ближайших зарослях услышал рычание. «Поскольку я охотник с 11-летним стажем понял, что собака так не рычать не может. Я немножко растерялся. Зверь, может, через секунд 20−30 перебегал дорогу. Это медведь-сеголеток, наверное, первый год без мамы. Что его привлекло, вопрос. Наверное, запах, потому что кормовая база у них в мае — июне очень слабенькая», — предполагает мужчина.