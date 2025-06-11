Медведя заметили вблизи одной из деревень Кобринского района

11 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобринском районе вблизи одной из деревень заметили медведя, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Тевельского сельского совета Инна Кузнецова.
Случай произошел вблизи деревни Славное. Владелец одного из домов наводил порядок на придомовой территории и заметил животное. Рассмотрев его, понял, что это медведь. «Мужчина позвонил мне, чтобы я предупредила людей, что в наших краях появился медведь, чтобы все были осторожны. У нас есть в Viber группа, туда бросили информацию. Сообщили в охотхозяйство, лесникам, обратились в районную газету. Когда жители деревень, которые находятся у леса, обращаются за справками, проводим беседу», — рассказала Инна Кузнецова. Сельчане на новость о нежданном диком госте реагируют по-разному. Кто-то говорит, что без крайней надобности не пойдет в лес. Другие воспринимают спокойно.
О бродившем в окрестностях медведе в Тевельский сельсовет сообщил кобринчанин Александр Григорик. Мужчина в начале июня приехал в Славное, чтобы покосить на даче траву. После шести часов вечера у него закончилась леска для триммера и он отлучился на некоторое время. Когда вернулся за хозяйственные постройки, в ближайших зарослях услышал рычание. «Поскольку я охотник с 11-летним стажем понял, что собака так не рычать не может. Я немножко растерялся. Зверь, может, через секунд 20−30 перебегал дорогу. Это медведь-сеголеток, наверное, первый год без мамы. Что его привлекло, вопрос. Наверное, запах, потому что кормовая база у них в мае — июне очень слабенькая», — предполагает мужчина.
Как отметил ведущий инженер по охотничьему хозяйству Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения Игорь Артющик, в Брестской области постоянно обитающих медведей не зарегистрировано. «В последние годы периодически появляется информация, что где-то видели медведя: то в Ивацевичском, то в Кобринском районах. На юге Брестского района проходил, следы видели его. Были моменты, что в Ивацевичском районе пасеки разрушал. В Беловежской пуще тоже встречали медведя, который проходил, может, временно задерживался. А так, чтобы они остались тут у нас, размножались, такого нет. Ни один пользователь охотничьих угодий не показывал, что у него обнаружен медведь. Учеты мы проводим каждый год», — пояснил Игорь Артющик.
Специалист призывает не пугаться таких сообщений, но при этом нельзя пренебрегать ими. «Надо себя осторожно и разумно вести», — подчеркнул ведущий инженер по охотничьему хозяйству. -0-