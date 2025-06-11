Лукашенко уточнил порядок увольнения военнослужащих с военной службы

В Беларуси скорректировано положение о порядке прохождения военной службы. Соответствующий указ президентом Беларуси Александром Лукашенко подписан 11 июня, сообщила пресс-служба президента.
В частности, президентским указом (№ 233 от 11 июня 2025-го) скорректировано Положение о порядке прохождения военной службы.
Новый указ уточнил порядок увольнения военнослужащих с военной службы, также и до срока окончания контракта о ее прохождении. Еще документ скорректировал основания, когда воинская служба может быть приостановлена.
Например, установлено, что при увольнении по истечении срока контракта, лица будут проходить освидетельствование военно-врачебной комиссии по желанию. А еще уточнили порядок освобождения военнослужащих от возмещения расходов на обучение.
Кроме того, указ дополнил основания, когда военнослужащему предоставляется социальный отпуск, если он награжден знаком отличия «Почетный донор Республики Беларусь».
Также своим указом Александр Лукашенко ввел ответственность торговых сетей за отсутствие в магазинах плодоовощной продукции в межсезонный период.