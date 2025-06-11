20+ поздравлений с Днем России: в картинках и своими словами

День России — праздник единства, патриотизма и гордости за нашу страну. Хотите поздравить друзей, коллег или близких, но не знаете, как красиво выразить свои чувства? «Газета.Ru» приготовила подборку с открытками и текстовыми поздравлениями с Днем России.