В Перми приступили к декорированию фасада школы на Уральской

Напомним, новое здание возводится на месте старого, которое не подлежало восстановлению и не могло быть приспособлено под современные требования. При этом новый объект внешне сохраняет исторические черты старого здания — вплоть до исходного цветового решения. Так что цвет у школы будет «желтая охра» с белым декором.