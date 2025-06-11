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В Перми приступили к декорированию фасада школы на Уральской

На строительстве школы на Уральской, 110 начались фасадные работы.

Как создавалась новая Россия

На строительстве школы на Уральской, 110 начались фасадные работы. На фасаде размещают декоративные элементы, ведется покраска. По информации подрядчика, в здании на 60% выполнена внутренняя отделка, завершаются кровельные работы и монтаж витражей, идет благоустройство территории.

Напомним, новое здание возводится на месте старого, которое не подлежало восстановлению и не могло быть приспособлено под современные требования. При этом новый объект внешне сохраняет исторические черты старого здания — вплоть до исходного цветового решения. Так что цвет у школы будет «желтая охра» с белым декором.

Здание предназначается для размещения краевой физико-математической школы № 146, его должны сдать в декабре.