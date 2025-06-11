В Перми приступили к декорированию фасада школы на Уральской

На строительстве школы на Уральской, 110 начались фасадные работы. На фасаде размещают декоративные элементы, ведется покраска. По информации подрядчика, в здании на 60% выполнена внутренняя отделка, завершаются кровельные работы и монтаж витражей, идет благоустройство территории.
Напомним, новое здание возводится на месте старого, которое не подлежало восстановлению и не могло быть приспособлено под современные требования. При этом новый объект внешне сохраняет исторические черты старого здания — вплоть до исходного цветового решения. Так что цвет у школы будет «желтая охра» с белым декором.
Здание предназначается для размещения краевой физико-математической школы № 146, его должны сдать в декабре.