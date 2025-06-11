Врач Стрелин усомнился, что Киркорову диагностировали бурсит после ожога

Пластический хирург Святослав Стрелин усомнился, что певцу Филиппу Киркорову диагностировали бурсит после ожога руки, который артист получил во время выступления на концерте в в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. Об этом врач сообщил в беседе с сайтом MK.ru.
Ранее СМИ сообщили, что причиной госпитализации Киркорова стали последствия ожога II степени, полученного на концерте, и развившийся бурсит (воспаление составной сумки). Состояние певца, как утверждалось, также ухудшилось из-за наличия у него диабета. Кроме того, сообщалось, что у Киркорова начался некроз тканей.
«Исходя из открытой информации, ожог случился на концерте из-за фейерверков, при этом артист испытывал боль, сразу после инцидента его осмотрел врач и при замене костюма ткани “отдирали” от кожи», — сказал Стрелин.
Он напомнил, что Киркоров продолжил выступление и не был госпитализирован после концерта. Это свидетельствует о том, что у него не было ожога III-IV степени. Такие повреждения требуют специализированной помощи комбустиологов, перевязок под обезболиванием и удаления некротических тканей и инфузионной терапии, объяснил хирург.
«Однако, это было бы уже в первые дни после получения ожога, а не через 2 недели», — сказал эксперт.
По словам Стрелина, лечение ожогов II степени, даже при диабете, обычно не требует столь длительной госпитализации и не приводит к развитию некрозов или тяжелых осложнений спустя две недели.
«Получить такую тяжесть состояния, чтобы она проявилась только через 2 недели, а потом еще три недели находиться в стационаре, да еще и в реанимации, это достаточно трудно объяснить такой степенью ожога», — подчеркнул хирург.
Специалист предположил, что представители артиста озвучили не всю информацию, а настоящую причину госпитализации знают только лечащие врачи.
Ранее директор Филиппа Киркорова Екатерина Успенская рассказала о самочувствии певца.