Врач Стрелин усомнился, что Киркорову диагностировали бурсит после ожога

Он напомнил, что Киркоров продолжил выступление и не был госпитализирован после концерта. Это свидетельствует о том, что у него не было ожога III-IV степени. Такие повреждения требуют специализированной помощи комбустиологов, перевязок под обезболиванием и удаления некротических тканей и инфузионной терапии, объяснил хирург.