ABC: Ученые открыли новый вид тираннозавра

При этом портал Science Alert отмечает, что, хоть новый динозавр и может быть предком гигантских Ти-Рексов, которые жили на 20 миллионов лет позже, он был относительно небольшим. Его размеры сравнивают с крупной лошадью: около двух метров в высоту, а весом около 750 килограммов. При этом он имел длинные ноги, которые позволяли быстро бегать. Однако особенности строения черепа не позволяли ему быть настолько успешным и смертоносным хищником, как его предки.