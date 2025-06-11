ABC: Ученые открыли новый вид тираннозавра

Ученым удалось открыть новый вид тираннозавра Khankhuuluu mongoliensis, который проживал на Земле 86 миллионов лед назад. Особенно интересной находку делает то, что этот вид может быть прямым предком гигантских тираннозавров, в том числе и знаменитого Ти-Рекса.
Изначально останки динозавра нашли в 70-х годах прошлого века в монгольской пустыне Гоби. Однако изначально считалось, что они принадлежат плотоядному алектозавру. В связи с этим кости долгое время не изучались.
Только в 2023 году один из аспирантов университета Калгари в Канаде заметил находки и решил провести повторное исследование, поскольку заметил необычные особенности останков. В частности, он обратил внимание на воздушную полость около носа, которой обычно не бывает у алектозавров.
В итоге выяснилось, что кости принадлежат ранее неизвестному виду тираннозавров, проживавшему 86 миллионов лет назад. Ему присвоили название Khankhuuluu mongoliensis, передает ABC.
При этом портал Science Alert отмечает, что, хоть новый динозавр и может быть предком гигантских Ти-Рексов, которые жили на 20 миллионов лет позже, он был относительно небольшим. Его размеры сравнивают с крупной лошадью: около двух метров в высоту, а весом около 750 килограммов. При этом он имел длинные ноги, которые позволяли быстро бегать. Однако особенности строения черепа не позволяли ему быть настолько успешным и смертоносным хищником, как его предки.
Недавно американские палеонтологи обнаружили ранее не описанный род и вид акул-лепесткозубов, изучив множество зубов, найденных в национальном парке «Мамонтова пещера» в Кентукки. Эти древние акулы обитали примерно 340 миллионов лет назад, в каменноугольный период.