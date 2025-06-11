В Ростове-на-Дону предприниматель пойдет под суд за гибель рабочих

По данным следствия, индивидуальный предприниматель занимался производством автомобильных запчастей в помещении на улице Горсоветской. Однако он проигнорировал правила безопасности и допустил к работе сотрудников без обязательного обучения и инструктажа. Так, в июле прошлого года во время резки металла в цехе произошло возгорание. Трое работников погибли на месте, еще двое скончались позднее в больнице.