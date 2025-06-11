В Ростове-на-Дону предприниматель пойдет под суд за гибель рабочих

В Ростове-на-Дону перед судом предстанет предприниматель, обвиняемый в нарушении правил охраны труда, которое привело к гибели пяти человек. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
В отношении 26-летнего бизнесмена завели дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть людей».
По данным следствия, индивидуальный предприниматель занимался производством автомобильных запчастей в помещении на улице Горсоветской. Однако он проигнорировал правила безопасности и допустил к работе сотрудников без обязательного обучения и инструктажа. Так, в июле прошлого года во время резки металла в цехе произошло возгорание. Трое работников погибли на месте, еще двое скончались позднее в больнице.
Уголовное дело уже передано в Пролетарский районный суд города.
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