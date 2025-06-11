Раскрыта странность Алины Загитовой, которую она пытается скрыть

«Я внимательно изучил кадры с Алиной, которые есть в Сети. Можно точно сказать, что считывается следующее. У нее включается завышенная самооценка. В целом, оценивая ее поведение, возникает ощущение, что ей вообще плевать на людей. Насчет тактильности она, конечно, лукавит. Алина чрезмерно чувствительный человек и когда она что-то трогают, как раз это и повышается в разы. Она тактильная, но очень сильно боится это признавать в себе, потому что она чрезмерно чувствительный человек», — оценивает эксперт.