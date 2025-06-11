В Лунинецком районе вынесли приговор молодому водителю, по вине которого погибла 17-летняя пассажирка

Молодой человек свою вину признал полностью, раскаялся, принес извинения, оказал помощь родственникам погибшей девушки. Он рассказал, что в тот трагичный день вечером решил покататься с друзьями, на его автомобиле они поехали к Припяти. Он вовремя не заметил поворот дороги, поэтому не справился с управлением. Когда автомобиль оказался в мелиоративном канале, водителя из воды достали проезжавшие мимо мужчины. Они пытались помочь и его знакомой, которая находилась на переднем пассажирском сиденье, но не смогли открыть дверь. Приехавшие на место происшествия работники МЧС извлекли из затонувшего автомобиля ее тело.