В Лунинецком районе вынесли приговор молодому водителю, по вине которого погибла 17-летняя пассажирка

11 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Лунинецкого района огласил приговор по уголовному делу о ДТП, в котором погибла 17-летняя пассажирка. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Брестского областного суда.
На скамье подсудимых оказался 19-летний молодой человек. В марте он ехал за рулем автомобиля Volkswagen Passat, на закруглении гравийной дороги он не справился с управлением, врезался в бетонное ограждение моста, из-за чего машина опрокинулась в мелиоративный канал, упав на крышу. В воде оказалась 17-летняя пассажирка. Девушка утонула.
Молодой человек свою вину признал полностью, раскаялся, принес извинения, оказал помощь родственникам погибшей девушки. Он рассказал, что в тот трагичный день вечером решил покататься с друзьями, на его автомобиле они поехали к Припяти. Он вовремя не заметил поворот дороги, поэтому не справился с управлением. Когда автомобиль оказался в мелиоративном канале, водителя из воды достали проезжавшие мимо мужчины. Они пытались помочь и его знакомой, которая находилась на переднем пассажирском сиденье, но не смогли открыть дверь. Приехавшие на место происшествия работники МЧС извлекли из затонувшего автомобиля ее тело.
Суд признал юношу виновным по ч.2 ст. 317 (нарушение ПДД водителем, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК. Его приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения. Также молодого человека на пять лет лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. Также постановлено взыскать с обвиняемого в пользу матери погибшей девушки компенсацию морального вреда в размере Br50 тыс.
Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке. -0-