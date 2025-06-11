Новый мальчик: как живет экс-модель Перминова после расставания с миллиардером

— Он улетел с этой калошей, потому что у нее много денег. Он всегда говорил, что ему нужно сфокусироваться на себе и на своей карьере. Проще говоря, ему нужны деньги. Вот он и гонится за статусом, возможностями, вот и Перминова подвернулась. Когда я узнала, что он с ней в Мексике, я была просто опустошена, плакала на полу день и ночь в течение двух недель, наверное. Я отказывалась верить, что он сделал это! Еще и со старой женщиной, — эмоционально рассказала модель в интервью.