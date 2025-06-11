Новый мальчик: как живет экс-модель Перминова после расставания с миллиардером

Бывшая модель Елена Перминова решила продать свою долю в успешном фитнес-бизнесе, соучредителем которого был ее бывший избранник, миллиардер Александр Лебедев. Как она живет после внезапного расставания — в материале «Вечерней Москвы».
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История отношений Перминовой и Лебедева, как утверждают СМИ, началась с проблем с законом у будущей звезды журнала Playboy. Она начала работать моделью с раннего возраста и ради карьеры бросила учебу в институте.
Но ее дальнейшее развитие в этом бизнесе едва не оказалось под угрозой якобы из-за влюбленности в наркоторговца. Ее задержали вместе с мужчиной. Чтобы избежать срока, как утверждают СМИ, Перминова обратилась за помощью к своему будущему супругу, который тогда был депутатом. Также она отправилась на встречу с преступником в сопровождении сотрудников правоохранительных органов, чтобы взять его с поличным. В итоге наркоторговец получил тюремный срок, а модель осталась на свободе и у нее с Лебедевым завязался роман.
Карьера Перминовой пошла в гору: она снималась для журнала Playboy, в музыкальных клипах, демонстрировала на подиуме коллекции модных домов Armani, Viktor & Rolf и Lanvin. Также они с Лебедевым создали бренд, который специализируется на выпечке хлеба, и открыли сеть кондитерских.
Несмотря на разницу в возрасте в 27 лет, их союз был гармоничным. В 2009 году модель родила избраннику сына Никиту, а спустя два года — еще одного, которого назвали Егор, в 2014 году на свет появилась дочь Арина, а в 2021-м — сын Александр. При этом Перминова и Лебедев никогда не состояли в браке.
В декабре у Лебедева день рождения, и избранница последние годы поздравляла его с этим праздником в социальных сетях, трогательно признаваясь ему в любви. Но в 2024 году эта традиция была нарушена.
— Так бывает, что даже самые красивые истории заканчиваются. Очень много доброго и хорошего. Но главное, четверо наших прекрасных детей. Лучшего отца для них и быть не могло. Только тепло и благодарность за все. Дальше каждый идет своим путем, — сообщила внезапно о расставании Перминова.
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От дальнейших комментариев она отказалась, отметив, что «личное должно оставаться личным». Лебедев также сдержанно высказался о расставании с избранницей: по его словам, он остался с ней в хороших отношениях, но в этой ситуации нечего обсуждать и «так бывает в жизни». Их союз продлился 19 лет.
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После того как Перминова и Лебедев расстались, дети отправились на новогодние каникулы на Мальдивы с отцом. Затем Никита, Егор, Арина, Александр и их мама переехали из особняка миллиардера в новый дом. Модель рассказала, что теперь они живут «ближе к центру» Москвы.
Вскоре после новости о том, что Перминова и Лебедев расстались, модель заподозрили в новом романе — с манекенщиком Тарасом Романовым, который младше ее почти на 10 лет. Журналисты обратили внимание на то, что предполагаемые влюбленные начали оставлять комментарии и отметки «нравится» в социальных сетях друг друга. Кроме того, пока дети Перминовой были на Мальдивах с отцом, модель отдыхала в мексиканском городе Тулум — в то же самое время там находился и Романов.
Ходили слухи, что модель и манекенщик знакомы около года, а встречаться начали как раз во время разрыва Перминовой и Лебедева. В феврале она продемонстрировала фото кольца с большим камнем на безымянном пальце, но не стала уточнять, случились ли в ее личной жизни перемены.
Однако уже в марте Романов и Перминова впервые вместе вышли в свет — пара появилась на мероприятии в рамках недели моды в Париже. К концу месяца они признались друг другу в чувствах в социальных сетях и таким образом официально подтвердили, что состоят в отношениях.
О романе Перминовой и Романова высказалась бывшая избранница манекенщика, его коллега Диана Погорелова. Девушка заявила, что была с ним в отношениях четыре года, но все закончилось предательством ее возлюбленного. Она утверждала, что Романов уехал на отдых с Перминовой якобы всего спустя два дня после того, как лежал у нее в кровати и «клялся в любви».
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— Он улетел с этой калошей, потому что у нее много денег. Он всегда говорил, что ему нужно сфокусироваться на себе и на своей карьере. Проще говоря, ему нужны деньги. Вот он и гонится за статусом, возможностями, вот и Перминова подвернулась. Когда я узнала, что он с ней в Мексике, я была просто опустошена, плакала на полу день и ночь в течение двух недель, наверное. Я отказывалась верить, что он сделал это! Еще и со старой женщиной, — эмоционально рассказала модель в интервью.
Погорелая также говорила, что Романов все еще лайкает ее публикации в социальных сетях. Еще девушка пыталась написать Перминовой, но та якобы ее заблокировала. Погорелова заявила, что, по ее мнению, роман ее бывшего избранника с моделью не продлится долго.
В начале июня Романов и Перминова внезапно удалили совместные фотографии из социальных сетей. Многие их подписчики посчитали, что это говорит о расставании пары. Однако вскоре снимки вернулись в аккаунты влюбленных. Спустя несколько дней Перминова поделилась кадрами из семейной поездки в Париж: она, Романов и трое детей модели (Александр, Арина и Егор) посетили Диснейленд.
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