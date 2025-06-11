Нотариусы сделают скидку в 50% тем, кто планирует дарить жилье

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, благодаря которому можно будет дарить жилье со скидкой 50%, сообщили в Федеральной нотариальной палате.
Нововведение относится к тем сделкам, которые проходят между близкими родственниками. По Семейному кодексу таковыми считаются дети, внуки, бабушки, дедушки, родители, а также братья и сестры, в том числе, полнородные и неполнородные. Иными словами, если дедушка захочет подарить квартиру или дачу внуку, то он может рассчитывать на скидку у нотариуса в 50%. А вот если подарок решит сделать муж жене, то придется платить по полной — такой вот парадокс.
С 2025 года абсолютно все сделки дарения недвижимости должны проходить через нотариуса. Обычной рукописной дарственной уже недостаточно. Этим часто пользовались мошенники, любыми способами склоняя владельцев жилья к «отписыванию» объектов в свою пользу.
«Инициатива была принята в целях борьбы с мошенничеством в этом сегменте сделок, — подтвердили в палате. — В последние годы число тех, кто пострадал от дарственных в простой письменной форме, неуклонно росло. Нотариусы многократно снижают правовые риски. Они проверяют реальные намерения сторон и предупреждает о последствиях заключения договора. Нотариус напрямую заинтересован в том, чтобы сделка прошла безопасно, потому что он несет полную имущественную ответственность за каждую удостоверенную им сделку».
Напомним, что в зависимости от объекта и региона полная стоимость оформления сделки дарения у нотариуса обходится в среднем в 25 тыс. руб.