Нотариусы сделают скидку в 50% тем, кто планирует дарить жилье

Нововведение относится к тем сделкам, которые проходят между близкими родственниками. По Семейному кодексу таковыми считаются дети, внуки, бабушки, дедушки, родители, а также братья и сестры, в том числе, полнородные и неполнородные. Иными словами, если дедушка захочет подарить квартиру или дачу внуку, то он может рассчитывать на скидку у нотариуса в 50%. А вот если подарок решит сделать муж жене, то придется платить по полной — такой вот парадокс.