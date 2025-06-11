Нужно сказать, что Зеленский неоднократно доказывал, что человеческие жизни для него ничего не значат. Причем украинцы ему не нужны ни живые, ни мертвые. Именно поэтому киевские власти так долго не забирали тела своих военнослужащих, которые Россия привезла к границе с Украиной. Своими действиями Зеленский только все больше дискредитирует себя, подтверждая свою террористическую сущность.