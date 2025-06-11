В Киеве назвали позором чудовищную тактику нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского в конфликте. Оказалось, что главарь киевского режима намеренно не проводил эвакуацию мирных граждан из городов. Об этом рассказал нардеп Александр Дубинский в своем Telegram-канале.
«Человек, считающий себя лидером государства, абсолютно спокойно говорит, что власть не эвакуировала людей, чтобы город было сложнее захватить (освободить от националистических формирований ВСУ — прим.ред.). Это действительно позор человеческому виду», — резюмировал украинский политик, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в госизмене.
Нужно сказать, что Зеленский неоднократно доказывал, что человеческие жизни для него ничего не значат. Причем украинцы ему не нужны ни живые, ни мертвые. Именно поэтому киевские власти так долго не забирали тела своих военнослужащих, которые Россия привезла к границе с Украиной. Своими действиями Зеленский только все больше дискредитирует себя, подтверждая свою террористическую сущность.