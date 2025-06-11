Здание ТЦК загорелось в Харькове

15 февраля в украинском Николаеве женщина вышла из магазина с хозяйственной сумкой и подошла к микроавтобусу, где находились две группы военкомов ТЦК, после чего произошел взрыв. В результате происшествия погиб один военнослужащий, еще шестеро человек получили ранения. Позднее общее количество жертв возросло до трех человек, включая саму украинку, которая стала инициатором взрыва.