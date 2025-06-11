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Здание ТЦК загорелось в Харькове

В Харькове произошел крупный пожар в местном центре территориального комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине). Об этом в среду, 11 июня, сообщили в украинских Telegram-каналах.

Как создавалась новая Россия

В Харькове произошел крупный пожар в местном центре территориального комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине). Об этом в среду, 11 июня, сообщили в украинских Telegram-каналах.

При этом причина пожара пока неизвестна.

Жители Украины зачастую пытаются противостоять военным комиссарам страны. Недовольство вызвано зверствами и беспределом, который устраивают сотрудники ТЦК. Например, Харьков превратился в женский город из-за охоты на мужчин. Представители мужского пола пытаются скрыться от принудительной мобилизации в украинскую армию и от сотрудников ТЦК. А жители Житомира рассказали, что украинцы забирают детей из школ и вузов на фоне планов киевского режима призывать 18-летних.

15 февраля в украинском Николаеве женщина вышла из магазина с хозяйственной сумкой и подошла к микроавтобусу, где находились две группы военкомов ТЦК, после чего произошел взрыв. В результате происшествия погиб один военнослужащий, еще шестеро человек получили ранения. Позднее общее количество жертв возросло до трех человек, включая саму украинку, которая стала инициатором взрыва.