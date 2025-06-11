Страховщиков обязали выплатить миллиард долларов владельцу застрявших в РФ самолетов

Высокий суд Англии и Уэльса обязал западные страховые группы выплатить ирландской лизинговой компании AerCap более одного миллиарда долларов по делу о застрявших в России самолетах. Об этом в среду, 11 июня, заявила адвокатская компания Herbert Smith Freehills Kramer, которая защищала интересы AerCap.
После начала специальной военной операции на Украине около 150 лайнеров, которые принадлежали истцам, застряли в России. Защита AerCap, крупнейшего в мире владельца коммерческих самолетов, отметила, что добилась страховых выплат в размере 1,035 миллиарда долларов «в дополнение к существенным возмещениям», о которых стороны договорились в ходе «предыдущих урегулирований». Итоговую сумму выплат для лизинговых компаний Merx Aviation и Dubai Aerospace Enterprise определят позднее.
Судья Кристофер Бутчер назвал причиной убытка лизинговых компаний действия российского правительства. В связи с этим убыток должен покрыть полис страхования «военных рисков». Судья подчеркнул, что антироссийские санкции, введенные Евросоюзом или США, не должны стать препятствием для возмещения истцам убытков за потерю воздушных судов, которые они сдали в лизинг российским авиакомпаниям, передает сайт адвокатской компании.
26 января Кассационный суд Египта отправил на повторное рассмотрение иски родственников россиян, которые погибли в результате авиакатастрофы с самолетом A321 в небе над Синайским полуостровом в 2015 году. Основанием для продолжения судебного процесса стало заключение местных авиационных властей, в котором говорилось, что пассажирский самолет A320, который упал в Средиземном море спустя полгода после катастрофы с российским бортом, также был взорван.