Страховщиков обязали выплатить миллиард долларов владельцу застрявших в РФ самолетов

26 января Кассационный суд Египта отправил на повторное рассмотрение иски родственников россиян, которые погибли в результате авиакатастрофы с самолетом A321 в небе над Синайским полуостровом в 2015 году. Основанием для продолжения судебного процесса стало заключение местных авиационных властей, в котором говорилось, что пассажирский самолет A320, который упал в Средиземном море спустя полгода после катастрофы с российским бортом, также был взорван.