«Начинается период приятной погоды». Синоптики сказали, когда в июне в Беларуси потеплеет

При этом пока еще в Беларуси холод будет держаться. По данным Белгидромета в четверг, 12 июня, погоду продолжат формировать атмосферные фронты от циклона, центр которого располагается над территорией Беларуси. В течение суток погода будет облачной с прояснениями. Почти по всей стране — дожди, а местами в северо-восточных районах — сильные грозы и ливни.