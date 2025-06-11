«Начинается период приятной погоды». Синоптики сказали, когда в июне в Беларуси потеплеет

Стало известно, когда в Беларуси после волны холода потеплеет, сообщает тематический телеграм-канал «Надвор`е».
Так, по прогнозу сайта Windy с интерактивной картой мира, где профессионально прогнозируется погода, в Беларуси с субботы, 14 июня, начнется период приятной погоды. В республике дневные температуры воздуха повысятся до +22 — +24 градусов.
При этом самые теплые дни будут в начале следующей рабочей недели. Ожидается, что в понедельник, 16 июня, и вторник, 17 июня, градус повысится до +24 — +28 градусов. Однако осадки окончательно не уйдут и местами все еще возможны кратковременные ливневые дожди.
Однако после белорусам предварительно вновь обещают холодную волну. С четверга, 19 июня, в Беларуси снова может похолодать.
При этом пока еще в Беларуси холод будет держаться. По данным Белгидромета в четверг, 12 июня, погоду продолжат формировать атмосферные фронты от циклона, центр которого располагается над территорией Беларуси. В течение суток погода будет облачной с прояснениями. Почти по всей стране — дожди, а местами в северо-восточных районах — сильные грозы и ливни.
Ветер ночью будет переменным, днем ветер будет северо-западного направления от умеренного до порывистого, а юго-западных регионах его порывы будут очень сильными 15 — 20 метров в секунду.
В ночные часы похолодает до +8 — +14 градусов, днем, увы, будет не теплее +13 — +19 градусов.
Ранее синоптик Дмитрий Рябов предупредил о похолодании с 9 по 15 июня в Беларуси: «Теплого лета не предвидится».
А еще МЧС сообщило, что дроны и авиация будут контролировать стихийные пляжи в Беларуси летом 2025.