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Двое пенсионеров пострадали, упав на эскалаторе в ТЦ

В больнице оказалась 76-летняя жительница Северного округа столицы после того, как на нее на эскалаторе торгового центра упал другой посетитель.

Как создавалась новая Россия

В больнице оказалась 76-летняя жительница Северного округа столицы после того, как на нее на эскалаторе торгового центра упал другой посетитель.

Как стало известно «МК», несчастный случай произошел днем 10 июня в торговом центре на улице Фестивальная. У 72-летнего пенсионера закружилась голова, когда он ехал на эскалаторе. Мужчина потерял равновесие и упал на стоявшую за ним 76-летнюю женщину (кстати, соседку по дому). После этого они не удержались и упали на движущуюся гребенку эскалатора. К счастью, охранник сумел быстро сориентироваться — он подбежал и выключил подъемный механизм.

В итоге женщину прибывшие врачи «скорой» увезли в больницу с сотрясением мозга. Упавший мужчина получил ушиб предплечья и от госпитализации отказался.