Двое пенсионеров пострадали, упав на эскалаторе в ТЦ

Как стало известно «МК», несчастный случай произошел днем 10 июня в торговом центре на улице Фестивальная. У 72-летнего пенсионера закружилась голова, когда он ехал на эскалаторе. Мужчина потерял равновесие и упал на стоявшую за ним 76-летнюю женщину (кстати, соседку по дому). После этого они не удержались и упали на движущуюся гребенку эскалатора. К счастью, охранник сумел быстро сориентироваться — он подбежал и выключил подъемный механизм.