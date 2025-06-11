В пункте пропуска «Бенякони» 12−13 июня будут проводиться дорожно-ремонтные работы

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска «Бенякони» на границе с Литвой 12−13 июня будут проводиться ремонтные работы на дороге. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном таможенном комитете (ГТК).
В эти дни на объекте будет проводиться фрезерование асфальтобетонного покрытия. Ремонтные работы могут сказаться на затруднении движения транспортных средств, которые будут следовать через данный пункт пропуска.
В ГТК просят учитывать данную информацию при планировании пересечения белорусско-литовской границы. -0-