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В пункте пропуска «Бенякони» 12−13 июня будут проводиться дорожно-ремонтные работы

В эти дни на объекте будет проводиться фрезерование асфальтобетонного покрытия. Ремонтные работы могут сказаться на затруднении движения транспортных средств, которые будут следовать через данный пункт пропуска.

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11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска «Бенякони» на границе с Литвой 12−13 июня будут проводиться ремонтные работы на дороге. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном таможенном комитете (ГТК).

В эти дни на объекте будет проводиться фрезерование асфальтобетонного покрытия. Ремонтные работы могут сказаться на затруднении движения транспортных средств, которые будут следовать через данный пункт пропуска.

В ГТК просят учитывать данную информацию при планировании пересечения белорусско-литовской границы. -0-