Противники Трампа хотят провести акции в день парада в Вашингтоне

Организаторы акции гражданского неповиновения No Kings объявили о планах провести демонстрации по всей территории США в день военного парада в Вашингтоне, который состоится 14 июня. Как указано на сайте мероприятия, в акциях примут участие более 200 групп активистов, а протесты пройдут более чем в 1500 городах.