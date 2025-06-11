Противники Трампа хотят провести акции в день парада в Вашингтоне

Организаторы акции гражданского неповиновения No Kings объявили о планах провести демонстрации по всей территории США в день военного парада в Вашингтоне, который состоится 14 июня. Как указано на сайте мероприятия, в акциях примут участие более 200 групп активистов, а протесты пройдут более чем в 1500 городах.
«No Kings — это общенациональный день неповиновения. От городских районов до маленьких поселков, от ступеней зданий судов до парков — мы выступаем против авторитаризма и показываем, как выглядит настоящая демократия», — говорится в заявлении организаторов.
Парад, который соситоится 14 июня вечером вдоль Национальной аллеи, будет кульминацией праздничной программы, приуроченной к юбилею армии США. В нём будут показаны танки, артиллерия, исторические и современные военные самолёты, а также пройдёт тысячи американских военных. День будет завершён концертом и фейерверком.
Кроме того, мероприятие совпадает с 79-м днём рождения Трампа. Сам глава Белого дома ранее окрестил парад «незабываемым праздником», пригласив всех желающих присоединиться к торжественному мероприятию.
Ранее губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом призвал жителей страны противостоять Трампу.