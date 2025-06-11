В МОК призвали развивать допуск спортсменов из РФ в нейтральном статусе

«Мы должны работать все вместе над тем, чтобы эти атлеты, пусть и в нейтральном статусе, могли соревноваться со своими коллегами из других стран. Мы открыты для любых федераций для диалога о поддержке и развитии процесса допуска этих атлетов и других нюансах», — сообщил Макконнелл.