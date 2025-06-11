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В МОК призвали развивать допуск спортсменов из РФ в нейтральном статусе

Кит Макконнелл считает, что мировые организации должны работать над возвращением спортсменов из РФ.

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Источник: Аргументы и факты

Спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнелл выступил с заявлением, что мировые организации должны работать над возвращением спортсменов из РФ на турниры в нейтральном статусе.

Во время проходящей в Швейцарии генассамблеи Ассоциации летних олимпийских международных федераций Макконнелл поблагодарил организации, которые допустили российских и белорусских атлетов до участия в соревнованиях в нейтральном статусе. Позиция МОК, продолжил он, заключается в том, что атлеты не должны нести ответственность за решения властей.

«Мы должны работать все вместе над тем, чтобы эти атлеты, пусть и в нейтральном статусе, могли соревноваться со своими коллегами из других стран. Мы открыты для любых федераций для диалога о поддержке и развитии процесса допуска этих атлетов и других нюансах», — сообщил Макконнелл.

Ранее сообщалось, что Олимпийский комитет России заявил о готовности оспаривать в международных инстанциях решение о недопуске российской сборной по хоккею к участию в Олимпийских играх 2026 года.