В МОК призвали развивать допуск спортсменов из РФ в нейтральном статусе

Спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнелл выступил с заявлением, что мировые организации должны работать над возвращением спортсменов из РФ на турниры в нейтральном статусе.
Во время проходящей в Швейцарии генассамблеи Ассоциации летних олимпийских международных федераций Макконнелл поблагодарил организации, которые допустили российских и белорусских атлетов до участия в соревнованиях в нейтральном статусе. Позиция МОК, продолжил он, заключается в том, что атлеты не должны нести ответственность за решения властей.
«Мы должны работать все вместе над тем, чтобы эти атлеты, пусть и в нейтральном статусе, могли соревноваться со своими коллегами из других стран. Мы открыты для любых федераций для диалога о поддержке и развитии процесса допуска этих атлетов и других нюансах», — сообщил Макконнелл.
Ранее сообщалось, что Олимпийский комитет России заявил о готовности оспаривать в международных инстанциях решение о недопуске российской сборной по хоккею к участию в Олимпийских играх 2026 года.