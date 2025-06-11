Доктор Мясников назвал два способа избавления от аллергии

«Вариантов [кроме как принимать антигистаминные] все равно никаких нет. Когда у человека течет из глаз, идет струей из носа и так далее — он готов на все, лишь бы этого не было. Так что-либо принимать антигистаминные, либо переезжать в другое место, чтобы избежать воздействия аллергена. Третьего не дано», — сообщил он в интервью для Общественной Службы Новостей.