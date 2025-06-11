Доктор Мясников назвал два способа избавления от аллергии

В России продолжается самый неприятный сезон для аллергиков.
В России продолжается сезон цветения, который приносит страдания тысячам людей, страдающим от аллергии. О том, существует ли альтернатива противоаллергическим средствам, рассказал заслуженный врач России и известный телеведущий Александр Мясников.
«Вариантов [кроме как принимать антигистаминные] все равно никаких нет. Когда у человека течет из глаз, идет струей из носа и так далее — он готов на все, лишь бы этого не было. Так что-либо принимать антигистаминные, либо переезжать в другое место, чтобы избежать воздействия аллергена. Третьего не дано», — сообщил он в интервью для Общественной Службы Новостей.
Доктор отметил, что современные противоаллергические препараты, особенно третьего и четвертого поколения, имеют значительно меньший седативный эффект по сравнению со старыми. Тем не менее, выбор препарата по-прежнему влияет на интенсивность побочных эффектов. «Самые старшие препараты могут иметь выраженное седативное действие и применяются в экстренных случаях. Более новые препараты действуют мягче, не усыпляют и имеют меньший риск возникновения побочек», — добавил врач.
Сезон цветения в России ежегодно сопровождается всплеском заболеваемости поллинозом — аллергией на пыльцу, от которой, по данным ВОЗ, страдает до 26% населения страны. Симптомы часто путают с простудой, что может привести к неправильному лечению и осложнениям, включая тяжелые реакции вплоть до анафилаксии. Врачи советуют при первых признаках аллергии обращаться к специалистам и не заниматься самолечением.