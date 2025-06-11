Крокодил может стать символом Свердловской областной наркобольницы

Главврач Свердловской областной наркобольницы, главный внештатный психиатр-нарколог Уральского федерального округа Антон Поддубный в среду, 11 июня, заявил, что намерен выбрать для своего учреждения талисман по аналогии с Челябинской психоневрологической больницей, которая выбрала своим символом Кукуху.
— Вот и я задумался, а не выбрать ли нашей Областной наркологической больнице свой талисман? Коллеги набросали идеи, кто бы это мог быть, а нейросеть помогла воплотить. (…) Веселое (не безбашенное), а именно такое отношение к себе и к жизни делает нас менее уязвимыми и, пожалуй, чуть мудрее, — написал Поддубный в своем Telegram-канале.
Там же он организовал голосование, в котором предложил на выбор двух животных — Крокодила и «Енотика против наркотиков», изображение которого главврач создал с помощью нейросети.
Искусственный интеллект также помог в создании Кукухи для Челябинской психоневрологической больницы. Первый вариант птицы в медицинском халате сгенерировали по образу главврача. Позднее появились другие версии — в смокинге, сарафане, берете и с чемоданом.