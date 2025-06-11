Крокодил может стать символом Свердловской областной наркобольницы

— Вот и я задумался, а не выбрать ли нашей Областной наркологической больнице свой талисман? Коллеги набросали идеи, кто бы это мог быть, а нейросеть помогла воплотить. (…) Веселое (не безбашенное), а именно такое отношение к себе и к жизни делает нас менее уязвимыми и, пожалуй, чуть мудрее, — написал Поддубный в своем Telegram-канале.