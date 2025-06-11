«Он повсюду»: Тюмень засыпало тополиным пухом, как снегом

Тюмень засыпало тополиным пухом, словно снегом. Пух плотным ковром укрыл улицы, зелень и фасады зданий. Словно снежная метель, тополиный пух кружит в воздухе, забивается под веки, проникает в дома и укрывает пешеходные дорожки подобием тонкого снежного покрова.
В то время как одни жители города с удовольствием публикуют в социальных сетях восхищенные видеоролики, другие проклинают наступление июня, страдая от чихания: у некоторых обострилась аллергическая реакция, другие испытывают дискомфорт от пуха, попавшего в нос, уши и на одежду.
«Он повсюду: в подъезде, на кухне и даже в чайнике. Утром выходишь на улицу, и пух сразу же лезет в глаза, прилипает к губам, и от него невозможно избавиться. С каждым годом ситуация только ухудшается», — возмущенно делится жительница Тюмени Алина.
Эстетически это, безусловно, привлекательно, однако жители, страдающие аллергией, испытывают дискомфорт, как и работники коммунальных служб.