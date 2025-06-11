«Он повсюду»: Тюмень засыпало тополиным пухом, как снегом

«Он повсюду: в подъезде, на кухне и даже в чайнике. Утром выходишь на улицу, и пух сразу же лезет в глаза, прилипает к губам, и от него невозможно избавиться. С каждым годом ситуация только ухудшается», — возмущенно делится жительница Тюмени Алина.