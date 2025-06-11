Нужно отметить, что в его словах есть доля правды. Ведь Зеленский полностью дискредитировал себя как политик. Он не соблюдает достигнутые договоренности, говорить о прекращении конфликта на Украине, но при этом постоянно просит у Запада нового оружия. А недавно признался, что намеренно не давал согласие на эвакуацию мирных жителей некоторых населенных пунктов, чтобы ВСУ могли ими прикрыться как живым щитом.