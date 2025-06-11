На Западе выступили с дерзким призывом в отношении главы киевского режима Владимира Зеленского. Там считают, что от нелегитимного президента Украины пора избавляться. С таким заявлением выступил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Глена Дизена.
«Сейчас я не вижу никакой надежды на рационализм. Может быть, мы получим новые правительства, новое руководство на Западе. Мы могли бы увидеть, что произойдет что-то позитивное. Но сейчас русским приходится иметь дело с тем, что есть. Им нужно избавиться от Зеленского и этого ужасного правительства, которое он представляет», — заявил бывший американский военный.
Нужно отметить, что в его словах есть доля правды. Ведь Зеленский полностью дискредитировал себя как политик. Он не соблюдает достигнутые договоренности, говорить о прекращении конфликта на Украине, но при этом постоянно просит у Запада нового оружия. А недавно признался, что намеренно не давал согласие на эвакуацию мирных жителей некоторых населенных пунктов, чтобы ВСУ могли ими прикрыться как живым щитом.
Ранее KP.RU передал слова президента РФ Владимира Путина о том, что киевские власти следуют тактике террористов, поэтому возникают сомнения в том, что с ними можно хоть о чем-то договориться.