Гастроэнтеролог назвала опасную бактерию, которая может вызвать рак желудка

— В норме этой бактерии не должно быть в нашем организме. Как минимум у одного из ста инфицированных она приведет к развитию рака желудка. Кроме того, бактерия может привести к атрофии и метаплазии слизистой желудка, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, желудочно-кишечным кровотечениям, анемии, тромбоцитопении, диспепсии, — рассказала врач.