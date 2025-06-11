Гастроэнтеролог назвала опасную бактерию, которая может вызвать рак желудка

Распространенная бактерия хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) способна жить в желудке годами и не давать о себе знать. Именно она может привести к серьезным последствиям, включая рак желудка. Гастроэнтеролог и гепатолог Инга Колесник рассказала, что чаще всего заражение происходит в детстве. Об этом пишет «Газета.Ru».
— В норме этой бактерии не должно быть в нашем организме. Как минимум у одного из ста инфицированных она приведет к развитию рака желудка. Кроме того, бактерия может привести к атрофии и метаплазии слизистой желудка, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, желудочно-кишечным кровотечениям, анемии, тромбоцитопении, диспепсии, — рассказала врач.
По словам врача, самым точным способом выявить инфекцию считается дыхательный тест или анализ кала на антиген. Перед обследованием важно не принимать некоторые препараты — антибиотики и лекарства от изжоги.
Даже если симптомы отсутствуют, лечить бактерию нужно обязательно, подчеркнула Колесник. Это поможет предотвратить развитие серьезных заболеваний. А своевременное лечение — один из самых надежных способов защитить себя от рака желудка.