Цена источника: как журналисты различных стран взаимодействуют с информаторами и какие последствия это имеет

Дениса Аллаярова обвиняют в том, что он якобы за деньги получал сводки от своего источника в полиции.
В начале июня 2025 года свердловского редактора URA.RU Дениса Аллаярова задержали по обвинению в якобы даче взятки в размере 20 тысяч рублей своему родному дяде — бывшему сотруднику полиции. Следствие утверждает, что Аллаяров передал эту сумму за оперативные сводки, которые после становились инфоповодами для материалов.
Работа с источниками — значимая часть жизни любого профессионального журналиста. Однако как в российской, так и в мировой практике нередки случаи, когда сотрудники СМИ сталкивались с судом за отказ раскрыть их. Подробнее о подобных историях, а также о том, как это влияло на работу журналистов, можно узнать в материале URA.RU.
Журналисты отказались сдавать свой источник и были осуждены: дело австралийских репортеров.
В 2004 году австралийские журналисты Майкл Харви и Джерард Макманус опубликовали в издании HERALD Sun эксклюзивный репортаж. В нем они со ссылкой на свои источники разоблачали решение федерального правительства отклонить увеличение пособий ветеранам войны на 500 миллионов долларов. В результате в августе 2005 года Харви и Макманус оказались перед судом по делу государственного служащего Десмонда Патрика Келли, которого подозревали в утечке информации. Во время заседания журналисты отказались назвать источник своего расследования.
Журналисты представали перед судом за сокрытие своего источника во многих странахФото: Александр Кулаковский © URA.RU.
Суд оштрафовал Харви и Макмануса на семь тысяч долларов каждого за отказ отвечать на вопросы в суде об источнике газетного репортажа, написанного ими в 2004 году. Журналистов обвинили в «неуважении к суду». При оглашении приговора главный судья Майкл Розенес заявил, что, несмотря на соблюдение профессионального кодекса для защиты своих источников, СМИ не застрахованы от уголовных обвинений. «Суды в Австралии и Англии сделали четкие заявления о том, что журналисты не стоят выше закона и не могут без наказания ожидать, что им будет разрешено следовать своим личным коллегиальным стандартам, если эти стандарты противоречат законам страны», — подчеркнул он.
Редактор издания встал на сторону своих сотрудников и призвал правительство защитить журналистов. Он напомнил, что защита источников информации имеет первостепенное значение для любого журналиста. По итогу журналисты Харви и Макманус в 2007 году были освобождены от наказания за неуважение к суду.
Огласка позволила избежать заключения: финские журналисты оказались в шаге от тюрьмы.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ’Журналистика на Урале обеднеет": самые яркие истории о Денисе Аллаярове.
Журналисты финского издания Helsingin Sanomat Туомо Пиетиляйнен, Лаура Халминен и редактор Калле Сильфверберг в 2017 году подготовили расследование о засекреченной базе военной разведки. После публикации началось преследование авторов материала, поскольку они отказались раскрыть свои источники. Их допрашивали, им угрожали штрафом или тюрьмой. Однако затем Верховный суд разрешил обжаловать штраф за отказ выдать источник.
«Поскольку судебный процесс длился долго и получил исключительную огласку, окружной суд приговорил журналиста, несущего главную ответственность [Пиетиляйнена], к штрафу вместо тюремного заключения. Роль другого журналиста [Халминена] в статье была явно меньше, чем у его коллеги, и он стремился обеспечить законность публикации. По этим причинам окружной суд не приговорил его к наказанию», — писало финское издание.
«Журналистика аплодирует»: верховный суд защитил канадскую журналистку и скрыл ее источник.
Верховный суд в Европе порой вставал на сторону самих журналистовФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
В 2018 году журналистка Radio? Canada Мари-Мод Денис отказалась раскрыть источники по делу о коррупции с политическими донорами. Она была ведущей программы Enquete на Радио Канады и расследовала обвинения против бывшего провинциального либерального министра в Квебеке Марка-Ивана Коте, обвиняемого в мошенничестве и взяточничестве.
Изначально Высший суд Квебека вынес постановление, которое обязывало девушку раскрыть свой конфиденциальный источник. Однако затем оно было отменено Верховным судом Канады. В заключение обсуждения дела по поводу Денис СМИ отметили: «Журналистка выражает одобрение “историческому” решению Верховного суда, которое ставит под сомнение защиту ее конфиденциального источника».
«Сторожевой пес прессы»: европейский суд встал на сторону немецкого журналиста.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕДепутат Наумов обратился к главе СПЧ РФ Фадееву из-за обысков в URA.RU.
Издание Independent приводит яркий пример, когда Европейский суд встал на защиту СМИ и свободы слова. Британский журналист Уильям Гудвин попал в поле зрения судов и едва не был арестован на пять месяцев за то, что отказался раскрыть источники, которые он использовал для своей статьи в журнале Engineer. Изначально молодого человека, который на момент событий являлся обычным стажером в газете, хотели оштрафовать на пять тысяч фунтов стерлингов за неуважение к суду.
Европейские судьи постановили, что эта формулировка слишком широка и нарушает гарантию свободы слова, закрепленную в статье 10 Европейской конвенции о правах человека. По итогу судьи подытожили, что «роль сторожевого пса прессы жизненно важна для демократического общества».
Воскуил против полиции: журналист из Амстердама избежал тюремного заключения за свою деятельность.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВице-спикер Госдумы обратил внимание на жестокость следователей во время обыска в редакции URA.RU.
В 2007 году журналист из Амстердама Воскуил написал статью об инциденте, в котором полиция обнаружила целый арсенал в доме и обвинила трех человек в торговле оружием. В своей статье он привел слова неназванного офицера, который рассказал журналисту, что полиция специально устроила потоп в доме, чтобы провести обыски. Статья подняла серьезные вопросы о поведении сотрудников правоохранительных органов.
«Воскуилу было приказано отвечать на вопросы, но он отказался это сделать и был заключен в тюрьму на 17 дней», — пишет Human Rights Law Centre. Журналист обратился в Европейский суд по правам человека, утверждая, что его право на свободу выражения мнения включает право на защиту конфиденциального источника. ЕСПЧ сочли тюремное заключение нарушением статьи?10 Конвенции и признала лишение свободы чрезмерным. Таким образом автор материала избежал заключения.
Преследование журналистов в США за отказ раскрывать информацию: хронология.
В США существует Комитет репортеров за свободу прессы, который занимается мониторингом судебных повесток и других юридических угроз, направленных против журналистов. Он оказывает поддержку тем, кто столкнулся с попытками властей заставить их давать показания или раскрывать информацию о своих источниках и методах сбора новостей.
На сайте фиксируются все случаи, связанные с преследованием журналистов. Отчет ведется с середины 20 века и по настоящее время. URA.RU приводит несколько случаев из данного списка.
1950 год. Редактор журнала Miami Life Рубин Клейн был приговорен к 30 дням тюремного заключения за отказ раскрыть источник утечки информации о члене городского совета, обвиняемом во взяточничестве.1958 год. Журналистка New York Herald Tribune Мари Торре провела десять дней в тюрьме за отказ раскрыть личность своего источника для статьи, содержащей цитаты неназванного руководителя CBS.1972 год. Журналист Newark Evening News Питер Бридж из Нью-Джерси был заключен в тюрьму на 21 день по обвинению в неуважении к суду за отказ отвечать на вопросы относительно источников.1972 год. Журналиста Los Angeles Herald-Examiner Уильяма Фарра заключили в тюрьму на 46 дней за отказ раскрыть свои источники для статьи о судебном процессе по делу об убийстве Чарльза Мэнсона.1981 год. Журналистка Эллен Маркс из Айдахо была привлечена к ответственности за неуважение к суду за отказ раскрыть место укрытия источника. Однако она была освобождена в тот же день и ей был выписан штраф.1990 год. Тележурналист Брайан Карем отбыл 13 дней в колонии за отказ назвать организаторов интервью в тюрьме. Освобожден после личного появления источников.1996 год. Редактор Anderson Valley Advertiser Брюс Андерсон провел 13 дней в тюрьме за отказ передать письмо заключенного. Освобожден после подтверждения подлинности письма.2001 год. Автор книги о преступлениях Ванесса Леггетт провела 168 дней в тюрьме за отказ раскрыть материалы своего исследования. Освобождена после окончания срока большого жюри. Обычно это от 12 до 18 месяцев.2005 год. Журналистка New York Times Джудит Миллер провела 85 дней в тюрьме за отказ свидетельствовать против источников по делу о разглашении имени агента ЦРУ. Освобождена после ограниченных показаний.2006 год. Корреспонденты San Francisco Chronicle Марк Файнару-Вада и Лэнс Уильямс были приговорены к 18 месяцам за отказ раскрыть источник информации о стероидах в бейсболе. Обвинения сняты после признания адвоката Эллермана.