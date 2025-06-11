Цена источника: как журналисты различных стран взаимодействуют с информаторами и какие последствия это имеет

1950 год. Редактор журнала Miami Life Рубин Клейн был приговорен к 30 дням тюремного заключения за отказ раскрыть источник утечки информации о члене городского совета, обвиняемом во взяточничестве.1958 год. Журналистка New York Herald Tribune Мари Торре провела десять дней в тюрьме за отказ раскрыть личность своего источника для статьи, содержащей цитаты неназванного руководителя CBS.1972 год. Журналист Newark Evening News Питер Бридж из Нью-Джерси был заключен в тюрьму на 21 день по обвинению в неуважении к суду за отказ отвечать на вопросы относительно источников.1972 год. Журналиста Los Angeles Herald-Examiner Уильяма Фарра заключили в тюрьму на 46 дней за отказ раскрыть свои источники для статьи о судебном процессе по делу об убийстве Чарльза Мэнсона.1981 год. Журналистка Эллен Маркс из Айдахо была привлечена к ответственности за неуважение к суду за отказ раскрыть место укрытия источника. Однако она была освобождена в тот же день и ей был выписан штраф.1990 год. Тележурналист Брайан Карем отбыл 13 дней в колонии за отказ назвать организаторов интервью в тюрьме. Освобожден после личного появления источников.1996 год. Редактор Anderson Valley Advertiser Брюс Андерсон провел 13 дней в тюрьме за отказ передать письмо заключенного. Освобожден после подтверждения подлинности письма.2001 год. Автор книги о преступлениях Ванесса Леггетт провела 168 дней в тюрьме за отказ раскрыть материалы своего исследования. Освобождена после окончания срока большого жюри. Обычно это от 12 до 18 месяцев.2005 год. Журналистка New York Times Джудит Миллер провела 85 дней в тюрьме за отказ свидетельствовать против источников по делу о разглашении имени агента ЦРУ. Освобождена после ограниченных показаний.2006 год. Корреспонденты San Francisco Chronicle Марк Файнару-Вада и Лэнс Уильямс были приговорены к 18 месяцам за отказ раскрыть источник информации о стероидах в бейсболе. Обвинения сняты после признания адвоката Эллермана.