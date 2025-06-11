Около 2,4 тыс. врачей-интернов и 2 тыс. молодых специалистов вольются в систему здравоохранения с 1 сентября

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 2,4 тыс. врачей-интернов, 4 тыс. средних медработников и 2 тыс. молодых специалистов вольются в систему здравоохранения с 1 сентября, сообщила журналистам начальник главного управления кадровой работы и профессионального образования Министерства здравоохранения Ольга Колюпанова, передает корреспондент БЕЛТА.
«С 1 сентября мы ждем пополнения. В ряды практического здравоохранения вольются порядка 2,4 тыс. врачей-интернов, 4 тыс. средних медицинских работников и порядка 2 тыс. молодых специалистов после прохождения интернатуры. Это большое подспорье нашему практическому здравоохранению», — сказала Ольга Колюпанова.
Начальник главного управления отметила, что второй год подряд распределение направлено на безусловное выполнение поручения главы государства о том, что медицинская помощь должна дойти до каждого пациента независимо от места проживания, до каждого села, до каждого ФАПа.
Таким образом, по ее словам, «53% выпускников медицинских университетов будут осуществлять свою рабочую деятельность в центральных районных больницах, в амбулаториях врачей общей практики». «Мы постарались удовлетворить потребность всех фельдшерско-акушерских пунктов, которые на сегодня пока остались без медицинского работника», — сказала она.
Не менее важна задача закрепляемости кадров, продолжила начальник главного управления. Закрепляемость молодых специалистов в сфере здравоохранения наиболее высока. По учреждениям здравоохранения она неоднородна, однако в целом по стране составляет около 78%.
Наниматели и местные органы власти предоставляют молодым специалистам на рабочих местах социальные гарантии. На особом контроле, безусловно, выделение жилья. «Практически 90% наших молодых специалистов, интернов имеют арендное жилье. И не отдельные комнаты в общежитиях, а отдельные арендные квартиры», — подчеркнула Ольга Колюпанова, добавив, что на контроле и качество предоставляемого жилья.
Помимо надбавок, которые существуют в отрасли, врачам-интернам положена 20%-я надбавка к окладу, молодым специалистам — 30%, а тем, кто в банке данных одаренной молодежи, — 50% оклада.
Особое внимание уделяют профессиональному росту молодых специалистов, которые заинтересованы получить признание, построить профессиональную карьеру. Для этого созданы условия, отметила начальник главного управления.
«Это и ротация между поликлиническим и стационарным звеном. Врач хирургического профиля обязан работать как на амбулаторном звене, так и стоять у операционного стола. Это и целевые курсы повышения квалификации», — пояснила она. Например, молодым хирургам необходимо пройти повышение квалификации с использованием симуляционного лапароскопа. Прорабатывается вопрос обучения всех молодых специалистов-офтальмологов на кафедре офтальмологии с использованием офтальмологического оборудования.
Клиническая ординатура на сегодня доступна и молодым специалистам в заочной форме по направлению нанимателя, если ему необходимо обучить специалиста новой специальности.
Конечно, молодым специалистам положены социальные гарантии, которые предоставлены главой государства и правительством. Во многих коллективных договорах заложены нормы о выделении финансовых средств на приобретение утвари, мебели, на ремонт в предоставляемом жилье, компенсации за наем жилья, если не получается выделить арендное жилье.
Все эти вопросы находятся на контроле Министерства здравоохранения и отраслевого профсоюза. Усилия направлены на то, чтобы молодые специалисты работали комфортно, в радость и на благо пациентов, подытожила Ольга Колюпанова. -0-