Около 2,4 тыс. врачей-интернов и 2 тыс. молодых специалистов вольются в систему здравоохранения с 1 сентября

«Это и ротация между поликлиническим и стационарным звеном. Врач хирургического профиля обязан работать как на амбулаторном звене, так и стоять у операционного стола. Это и целевые курсы повышения квалификации», — пояснила она. Например, молодым хирургам необходимо пройти повышение квалификации с использованием симуляционного лапароскопа. Прорабатывается вопрос обучения всех молодых специалистов-офтальмологов на кафедре офтальмологии с использованием офтальмологического оборудования.