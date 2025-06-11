Россияне назвали главные достижения страны за последние 25 лет

Ранее, по поручению президента Владимира Путина, была создана платформа «Россия — страна возможностей», которая за семь лет работы стала одним из ключевых инструментов для личностного и профессионального роста молодежи. По данным ВЦИОМ, 82% россиян считают, что в стране созданы условия для самореализации, а 68% хотели бы, чтобы их дети или внуки участвовали в проектах платформы.