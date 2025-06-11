Россияне назвали главные достижения страны за последние 25 лет

Важным достижением России в XXI веке в спорте россияне назвали зимнюю Олимпиаду в Сочи.
В результате проведенного опроса россияне назвали ключевые достижения России за последние четверть века в различных сферах жизни. Наиболее значимым событием в общественно-политической сфере респонденты отметили присоединение новых территорий, которое получило 29% голосов.
«Наиболее важным и значимым достижением России в XXI веке в общественно-политической сфере россияне назвали присоединение новых территорий — 29%», — пишет Mail.ru. В сфере науки и высоких технологий значительным достижением стало появление интернет-портала «Госуслуги» — 37% опрошенных считают его важнейшим. В области красоты и кино лидером оказался фильм «Вызов», снятый в космосе, получивший 35% упоминаний.
Кроме того, россияне признали открытие 100 перинатальных центров (42%) наиболее важным достижением в здравоохранении, а внедрение электробусов (33%) — в автомобильной сфере. В финансовом секторе на первом месте оказалась Национальная система платежных карт — 33%.
Ранее, по поручению президента Владимира Путина, была создана платформа «Россия — страна возможностей», которая за семь лет работы стала одним из ключевых инструментов для личностного и профессионального роста молодежи. По данным ВЦИОМ, 82% россиян считают, что в стране созданы условия для самореализации, а 68% хотели бы, чтобы их дети или внуки участвовали в проектах платформы.