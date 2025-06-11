Скончался основатель группы The Beach Boys Брайан Уилсон

— Мы с разбитым сердцем сообщаем, что наш любимый отец Брайан Уилсон скончался. Сейчас мы не находим слов. Пожалуйста, уважайте нашу частную жизнь в это время, поскольку наша семья скорбит. Мы понимаем, что делимся своим горем со всем миром, — говорится в заявлении Уилсонов, его цитирует The Guardian.