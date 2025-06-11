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Посол России в Турции Алексей Ерхов завершает свою работу в стране

В общей сложности дипломат проработал в Турции 14 лет.

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Источник: Аргументы и факты

Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов объявил, что завершает работу на посту главы дипломатической миссии в Турции. Об этом он сообщил во время торжественного приёма в посольстве по случаю Дня России.

«Завершается мое в общей сложности 14-летнее пребывание в Турции. 6 лет в Стамбуле и 8 лет в Анкаре. И теперь, подводя итоги, хочу от всей души поблагодарить турецкое правительство, МИД и весь народ Турции за гостеприимство и ценнейшее содействие, которое мне оказывалось в выполнении моей миссии», — рассказал дипломат.

Ерхов также поблагодарил «друзьей-посланников из других стран, с которыми сотрудничество было полезным и приятным», а также гражданам России, проживающим в Турции.

Ранее Ерхов призвал российских туристов страховаться в Турции.