Посол России в Турции Алексей Ерхов завершает свою работу в стране

«Завершается мое в общей сложности 14-летнее пребывание в Турции. 6 лет в Стамбуле и 8 лет в Анкаре. И теперь, подводя итоги, хочу от всей души поблагодарить турецкое правительство, МИД и весь народ Турции за гостеприимство и ценнейшее содействие, которое мне оказывалось в выполнении моей миссии», — рассказал дипломат.