Посол России в Турции Алексей Ерхов завершает свою работу в стране

Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов объявил, что завершает работу на посту главы дипломатической миссии в Турции. Об этом он сообщил во время торжественного приёма в посольстве по случаю Дня России.
«Завершается мое в общей сложности 14-летнее пребывание в Турции. 6 лет в Стамбуле и 8 лет в Анкаре. И теперь, подводя итоги, хочу от всей души поблагодарить турецкое правительство, МИД и весь народ Турции за гостеприимство и ценнейшее содействие, которое мне оказывалось в выполнении моей миссии», — рассказал дипломат.
Ерхов также поблагодарил «друзьей-посланников из других стран, с которыми сотрудничество было полезным и приятным», а также гражданам России, проживающим в Турции.
Ранее Ерхов призвал российских туристов страховаться в Турции.