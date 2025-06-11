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Жара немного откладывается: Жителей Молдовы ждет комфортная погода — до +23 градусов

Прогноз погоды от синоптиков на четверг, 12 июня.

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Источник: Комсомольская правда

Теперь самое время рассказать о погодке за завтра, 12 июня. И рассказываем!

Ночью синоптики нам предвещают до 17 градусов со знаком плюс, возможны осадки после полуночи, утром столбик термометра поднимется еще на градус.

Днем воздух прогреется до +23 градусов. День будет облачным и без осадков. Вечером ожидается до 10 градусов тепла.

Скорость ветра в течение дня составит максимум 12−13 метров, а относительная влажность — 65%.

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