Жара немного откладывается: Жителей Молдовы ждет комфортная погода — до +23 градусов

Теперь самое время рассказать о погодке за завтра, 12 июня. И рассказываем!
Ночью синоптики нам предвещают до 17 градусов со знаком плюс, возможны осадки после полуночи, утром столбик термометра поднимется еще на градус.
Днем воздух прогреется до +23 градусов. День будет облачным и без осадков. Вечером ожидается до 10 градусов тепла.
Скорость ветра в течение дня составит максимум 12−13 метров, а относительная влажность — 65%.
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