Размер матки соответствовал 14 неделям беременности: у жительницы Башкирии за год образовалось 14 опухолей

Пациентка обратилась за помощью с жалобами на боли в животе, тяжесть и нарушения менструального цикла, сопровождавшиеся кровотечениями. Как выяснилось, у женщины за год матка увеличилась до размеров, соответствующих 14 неделям беременности. Примечательно, что год назад обследование не выявило патологий.