Размер матки соответствовал 14 неделям беременности: у жительницы Башкирии за год образовалось 14 опухолей

В башкирском городе Белорецке провели сложную операцию по удалению множественной миомы матки. Об этом рассказал главный врач межрайонного перинатального центра Эльдар Кулгулдин.
Пациентка обратилась за помощью с жалобами на боли в животе, тяжесть и нарушения менструального цикла, сопровождавшиеся кровотечениями. Как выяснилось, у женщины за год матка увеличилась до размеров, соответствующих 14 неделям беременности. Примечательно, что год назад обследование не выявило патологий.
Врачам пришлось удалить 14 миоматозных образований. На данный момент женщина уже выписана из стационара в удовлетворительном состоянии.
Эльдар Кулгулдин заявил, что миома матки является распространенной доброкачественной опухолью, развивающейся в мышечном слое органа. Он отметил, что своевременное ежегодное посещение гинеколога позволяет выявить патологию на ранних стадиях. В зависимости от результатов обследования, по показаниям проводится либо удаление миоматозных узлов, либо радикальная операция — удаление матки.
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