Ученые выявили легкий способ избавления от депрессии

Ученые НИУ ВШЭ провели социологическое исследование относительно стресса.
Кризисные ситуации — будь то экономические, социальные или личные — влияют на психическое состояние людей. Однако, как показало новое социологическое исследование НИУ ВШЭ, степень адаптации к стрессу варьируется: одни люди легче справляются с давлением, в то время как другие теряют почву под ногами.
«Люди, которые в большей степени ощущают себя частью общества, в среднем лучше справляются с психологическими трудностями», — сообщает Mail.ru. Они чаще используют активные стратегии адаптации, такие как нахождение смысла в происходящем и обращение к духовной поддержке. Интересно, что сильная гражданская идентичность не снижала уровень депрессии, но помогала людям справляться с текущими проблемами.
В исследовании, охватывающем 384 респондента в возрасте от 18 до 54 лет из различных регионов России, ученые выясняли, какие механизмы помогают людям преодолевать трудности. Вопросы касались переосмысления происходящего, обращения к религии, поддержки семьи и социальных служб, а также пассивного ожидания улучшений.
Также выяснилось, что совместные действия и обсуждения с близкими имеют важное значение. Люди, чувствовавшие значимую связь с семьей и обществом, гораздо реже выбирали пассивные стратегии, что свидетельствует о высокой ценности коллективной заботы в российской культуре.