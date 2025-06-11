Ученые выявили легкий способ избавления от депрессии

«Люди, которые в большей степени ощущают себя частью общества, в среднем лучше справляются с психологическими трудностями», — сообщает Mail.ru. Они чаще используют активные стратегии адаптации, такие как нахождение смысла в происходящем и обращение к духовной поддержке. Интересно, что сильная гражданская идентичность не снижала уровень депрессии, но помогала людям справляться с текущими проблемами.