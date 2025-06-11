Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сербии высказались о поддержке Украины, но с одним условием

Вучич заявил о готовности Сербии восстановить один-два украинских города.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

В Сербии высказались о поддержке Украины. Но речь идет не о военной сфере, а о восстановлении городов. Об этом заявил президент страны Александр Вучич в рамках саммита «Украина — Юго-Восточная Европа» в Одессе.

«Сербия готова восстановить один-два украинских города или региона, чтобы продемонстрировать Киеву свою поддержку», — рассказал Вучич, выступая на полях саммита.

Нужно отметить, что в Сербии всегда считали Украину и Россию братскими народами. И Вучич сожалеет о том, что сейчас происходит на востоке Европы. Кроме того, Сербия выступала за целостность Украины, но при этом отказывалась вводить санкции против России.

Ранее KP.RU сообщил, что Вучич раскрыл детали переговоров с президентом России Владимиром Путиным о поставках сербского оружия Украине. Сербский политик отметил, что вместе с РФ создаст рабочую делегацию, которая проверит все факты.