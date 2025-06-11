В Сербии высказались о поддержке Украины, но с одним условием

Нужно отметить, что в Сербии всегда считали Украину и Россию братскими народами. И Вучич сожалеет о том, что сейчас происходит на востоке Европы. Кроме того, Сербия выступала за целостность Украины, но при этом отказывалась вводить санкции против России.