В Сербии высказались о поддержке Украины, но с одним условием

В Сербии высказались о поддержке Украины. Но речь идет не о военной сфере, а о восстановлении городов. Об этом заявил президент страны Александр Вучич в рамках саммита «Украина — Юго-Восточная Европа» в Одессе.
«Сербия готова восстановить один-два украинских города или региона, чтобы продемонстрировать Киеву свою поддержку», — рассказал Вучич, выступая на полях саммита.
Нужно отметить, что в Сербии всегда считали Украину и Россию братскими народами. И Вучич сожалеет о том, что сейчас происходит на востоке Европы. Кроме того, Сербия выступала за целостность Украины, но при этом отказывалась вводить санкции против России.
Ранее KP.RU сообщил, что Вучич раскрыл детали переговоров с президентом России Владимиром Путиным о поставках сербского оружия Украине. Сербский политик отметил, что вместе с РФ создаст рабочую делегацию, которая проверит все факты.